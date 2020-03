Serie A, 27.a e 28.a giornata: ecco il nuovo calendario delle gare

La Lega Calcio ha ufficializzato le nuove date delle giornate numero 27 e 28 del campionato di Serie A: questi due turni erano già stati decisi in precedenza ma con lo spostamento delle giornate per l’emergenza Coronavirus il calendario è stato riformulato.

Serie A, 27.a giornata

Venerdì 13 marzo

Verona-Napoli ore 18.30



Bologna-Juventus ore 20.45

Sabato 14 marzo



Spal-Cagliari ore 15

Genoa-Parma ore 18

Torino-Udinese ore 20.45

Domenica 15 marzo

Lecce-Milan ore 12.30

Atalanta-Lazio ore 15

Fiorentina-Brescia ore 15

Inter-Sassuolo ore 18

Roma-Sampdoria ore 20.45

Serie A, 28.a giornata

Venerdì 20 marzo

Lazio-Fiorentina ore 20.45

Sabato 21 marzo

Brescia-Genoa ore 15

Sampdoria-Bologna ore 18



Juventus-Lecce ore 20.45

Domenica 22 marzo

Sassuolo-Verona ore 12.30

Cagliari-Torino ore 15



Napoli-Spal ore 15



Udinese-Atalanta ore 15

Milan-Roma ore 18



Parma-Inter ore 20.45

Verona-Cagliari, sfida valida per il recupero della 25.a giornata, si disputerà il 18 marzo alle 15.00 (anzichè alle 18.30).

Ricordiamo che dopo la 28.a giornata il massimo di campionato di calcio osserverà un turno di riposo per le amichevole internazionali e i playoff di Nations League e il primo weekend di aprile (4-5) si disputerà il 29° turno con anticipi e posticipi che saranno diramati nei prossimi giorni. Il campionato ripartirà con la sfida Atalanta-Napoli, mentre molto importante la sfida salvezza che vedrà impegnate Lecce-Sampdoria. Le partite fino al 3 aprile saranno disputate tutte a porte chiuse, ma non è da escludere che questa ordinanza possa continuare finchè l’emergenza Coronavirus non si sarà fermata.