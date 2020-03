Serie A – UFFICIALE: orari recuperi 25ª e 26ª giornata

Finalmente è arrivato il comunicato ufficiale della FIGC con gli orari e le date dei recuperi della 25ª e 26ª giornata di Serie A. Le partite si giocheranno tra domenica 8 e lunedì 9 marzo per quanto riguarda la 26ª giornata con tutti gli stadi a porte chiuse.

Recuperi 26ª giornata Serie A: tutti gli orari delle sei partite

Inizialmente previste per sabato 7 e domenica 8 marzo, le sei partite si giocheranno tra domenica e lunedì. Il big match Juventus-Inter è confermato per domenica sera alle 20:45, mentre c’è un cambio per quanto riguarda le partite del pomeriggio: Milan-Genoa non si giocherà alle 12:30 ma alle ore 15 con Parma-Spal che, invece, si disputerà ad ora di pranzo. Leggiamo insieme tutti gli orari definitivi:

Domenica 8 marzo

Parma-Spal ore 12:30

Milan-Genoa ore 15

Sampdoria-Verona ore 15

Udinese-Fiorentina ore 18

Juventus-Inter ore 20:45

Lunedì 9 marzo

Sassuolo-Brescia ore 18:30

Recuperi 25ª giornata Serie A: stabilita la data per tre recuperi

Per quanto riguarda la 25ª giornata, invece, è stata stabilita la data per tre dei quattro match da recuperare. Inizialmente previste in orari diversi, Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo saranno recuperate in contemporanea alle ore 18:30 il giorno mercoledì 18 marzo. Ancora da definire, invece, il recupero della partita Inter-Sampdoria: gli impegni europei dei nerazzurri complicano la situazione e una data verrà trovata solo in futuro.