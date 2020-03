Steven Zhang si scaglia contro Paolo Dal Pino: “Sei un pagliaccio”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, si scaglia contro Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Zhang, tramite una storia sul suo profilo Instagram, attacca la Lega di Serie A, secondo lui incapace di affrontare la situazione riguardo il calendario di Serie A. Le parole di Zhang sono molto dure e il rischio di un provvedimento nei confronti del presidente nerazzurro è dietro l’angolo.

Steven Zhang: “Dal Pino vergognati”

“Giocare con il calendario e mettere sempre la salute pubblica in secondo piano. Tu sei probabilmente il più grande e il peggiore pagliaccio che io abbia mai visto. 24 ore, 48 ore, 7 giorni e poi? Quale sarà il tuo prossimo passo?

E ora parli di valori sportivi e competizione leale? E quindi non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per 7 giorni senza fermarci?

Sì, sto parlando di te. Il nostro Presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati! È ora che ti alzi in piedi e ti prendi le tue responsabilità, è così che facciamo nel 2020!

Tutti nel mondo, non importa se siete interisti o juventini oppure non tifosi, fate attenzione! Questa è la cosa più importante per voi, per la vostra famiglia e la nostra società”