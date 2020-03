Tra domenica e lunedì si disputeranno i sei incontri di Serie A rinviati la scorsa settimana (26.a giornata) per l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia e non solo; ricordiamo che fino al 3 aprile (salvo prolungamenti) le gare di campionato si giocheranno tutte a porte chiuse nessuno escluso.

Le prime squadre a scendere in campo saranno Parma-Spal domenica alle ore 12.30 nel lunch match, mentre alle ore 15 ci sarà Milan-Genoa, match molto delicato per motivi diversi; stesso discorso per Sampdoria-Verona che si sfideranno alle ore 15, mentre alle ore 18 sarà la volta di Udinese-Fiorentina partita che sarà sempre particolare perchè quella dove alla vigilia di due anni fa, morì il difensore dei viole Davide Astori.

Il piatto forte domenicale sarà senza dubbio il big match delle ore 20.45 con Juventus-Inter che si giocheranno una bella fetta di stagione senza dimenticare la Lazio che già ha giocato la scorsa settimana ma che si trova in testa alla classifica. Il 26° turno terminerà lunedì sera alle ore 18.30 con l’incontro tra Sassuolo-Brescia.

Telecronisti Serie A, recuperi 26.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Parma-Spal, domenica 8 marzo ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Alessandro Budel

Milan-Genoa, domenica 8 marzo ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero

Sampdoria-Verona, domenica 8 marzo ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Luca Pellegrini

Udinese-Fiorentina, domenica 8 marzo ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Carolina Morace

Juventus-Inter, domenica 8 marzo ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Sassuolo-Brescia, lunedì 9 marzo ore 15 (Sky Sport 202)

Telecronaca: Gianluca Di Marzio, commento: Renato Zaccarelli