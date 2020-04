Amarcord Zambrotta: ” Che scherzi a Milanello!”

Il terzino campione del mondo 2006, Gianluca Zambrotta, si è raccontato durante una lunga intervista su Sky Sport. L’ex calciatore di Milan, Juve e Barcellona ha rivelato che negli anni passati in rossonero, Milanello era teatro di moltissimi scherzi. In particolare, Zambrotta, ha sottolineato come la vittima preferita per gli scherzi fosse Gennaro Gattuso.

”Gli scherzi fatti a Rino restano indimenticabili: ironizzavamo sul pesce che portava dalla sua pescheria a Milanello e dicevamo che non era fresco. Una volta durante un allenamento perse una scommessa con Kaladze e incredibilmente si mangiò una lumaca intera. Di colleghi simpatici ce ne sono stati tantissimi, al Milan ricordo ai tavoli del ristorante risate incredibili con Gattuso, Ambro, Pirlo, Gattuso, Abbiati e Oddo” Queste le parole di Zambrotta in merito ad uno degli scherzi fatti a Gattuso.

Successivamente, Zambrotta, commenta anche la sua partita di addio al calcio giocato. Quel Milan-Novara del maggio 2012 dove oltre a lui anche altri grandi ex rossoneri dissero addio al calcio( Abbiati, Inzaghi, Nesta, Seedorf e Gattuso): ”Quello è stato un grande momento, ma sono stati intensi anche i giorni precedenti. Fu una domenica ricca di emozioni, di gente che piangeva sugli spalti, compagni di squadra che piangevano in campo con i propri figli”