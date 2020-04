Insigne: e se Totti diventasse il suo nuovo procuratore?

Insigne in cerca di un nuovo procuratore

Le strade di Lorenzo Insigne e Mino Raiola si sono definitivamente divise nei giorni scorsi. Dopo tre anni il capitano del Napoli ha deciso di separarsi dal “mago” del mercato che, nei mesi scorsi, aveva provato con insistenza a portarlo via dal capoluogo campano. Ora rimane un solo dubbio da sciogliere: quale sarà il futuro di Insigne? Nei giorni scorsi, diverse fonti vicine al club partenopeo avevano ipotizzato che il classe ’91 potrebbe addirittura rinnovare a vita con gli azzurri. resta comunque difficile pensare di intavolare una trattativa senza che qualcuno curi i suoi interessi professionali. Ecco che una mano, in tal senso, potrebbe venire da Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma, durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, ha scherzato circa l’eventualità di un futuro prossimo da procuratore di Insigne.

Insigne: la chiacchierata Totti-Cannavaro e il retroscena sulla telefonata

Proprio ieri i due ex campioni del mondo si sono ritrovati per una diretta Instagram di circa un’ora, come lo stesso Cannavaro aveva già fatto con Balotelli qualche giorno fa. Proprio l’ex difensore di Real Madrid e Juventus ha fatto scivolare il discorso sul futuro d’Insigne, stuzzicando la storica bandiera giallorossa:

“Insigne ha litigato ieri con Mino Raiola, hai visto? – ha chiesto Cannavaro – una provocazione subito colta da Totti: “Certo che l’ho sentito, ci siamo anche telefonati. Ormai è tutto fatto“.

#Totti nuovo procuratore di #Insigne? Il retroscena sulla telefonata https://t.co/gTNoPLHvtd— Corriere dello Sport (@CorSport) April 16, 2020

Si tratta ovviamente di uno scambio di battute ironiche, ma la possibilità che Totti ed Insigne restino professionalmente legati un giorno non è del tutto priva di fondamento. Come scrive il Corrirere dello Sport, infatti, il capitano giallorosso ha appena aperto due agenzie di procura: CT10 e ITScouting. E’ abbastanza per credere a certi scenari? Per ora no, ma in futuro chissà…