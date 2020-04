Inter, Marotta al lavoro per un’eventuale dopo Lautaro: ecco i giocatori sul taccuino dell’ad

In attesa di capire se e come possa andare in porto la trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez, l’Inter ha già cominciato a muoversi alla ricerca di una valida alternativa all’attaccante argentino. Sul taccuino di Beppe Marotta, secondo la Gazzetta dello Sport, sono finiti i nomi di quattro top player che farebbero felice Antonio Conte: Timo Werner, pronto a lasciare Lipsia a fine stagione, Anthony Martial, già valutato dall’Inter quando si parlò del possibile trasferimento a Manchester di Perisic con un possibile scambio con l’attaccante francese, il talento del Lille Victor Osimhen e il madridista Luka Jovic che quest’anno al Real non ha brillato. A questi nomi potrebbe aggiungersi un giocatore il cui profilo è tenuto in debita considerazione dai nerazzurri e si tratta dell’attuale attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

Ecco un chiarimento della situazione

Attualmente e almeno ufficialmente Lautaro Martinez, attraverso le parole del suo agente, ha fatto sapere di voler restare in nerazzurro. Ma il richiamo di Leo Messi unito ad un grosso ingaggio che potrebbe strappare al Barcellona, lasciano pensare che la trattativa andrà avanti e che l’Inter non potrà rinunciare di buon grado a un’offerta particolarmente alta.

Quindi è logico che in questa situazione gli uomini di mercato dei nerazzurri abbiano cominciato a prendere informazioni sui possibili sostituti dell’attaccante argentino. Il primo nome è quello dell’attaccante del Lipsia Timo Werner, giocatore che segna molto e piace ad Antonio Conte. Il problema è che l’attaccante tedesco in scadenza nel 2023 e blindato un anno fa dal Lipsia, è da tempo nel mirino del Bayern Monaco e ultimamente è finito sotto la lente di osservazione di Jurgen Klopp. Sul giocatore c’è molta concorrenza e la sensazione è che il prezzo del cartellino possa lievitare visto che al momento Werner ha una clausola da 60 milioni, però con scadenza il 30 aprile.

Un altro nome è quello di Anthony Martial, ma al netto di buoni rapporti tra i club, trattare con il Manchester non è facile. Un anno fa l’attaccante francese dello United era poco più che un esubero, oggi, invece è diventato centrale nel gioco di Solskjaer e questo non gioca a favore di chi ha puntato gli occhi addosso tra cui Conte che lo conosce e lo apprezza.

L’attaccante teoricamente più facile da raggiungere è Luka Jovic vista la pessima stagione disputata alla corte dei blancos. Il che ha abbattuto il suo valore al punto da poter essere preso in considerazione perfino un prestito con diritto e al momento il suo cartellino resta fissato attorno ai 50 milioni.

Infine Osimhen che è il profilo più accattivante. Il gioiellino del Lille quest’anno ha segnato 13 reti nonostante i suoi 21 anni. E’ un giocatore rapido, tecnico e per caratteristiche sembra il più adatto a fare da spalla a un centravanti puro come Lukaku. Il club francese però ha sparato certamente alto e l’investimento resterebbe alto e rischioso.