Juventus, Higuain verso il River Plate: sul piatto una serie di “Gallarditos”

Juventus, Higuain ai saluti: lo attende il River Plate?

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. L’indiscrezione che sta circolando in questi giorni vedrebbe il “Pipita” pronto a tornare lí dove la sua carriera ebbe inizio, al River Plate. La Juventus non sembra infatti intenzionata a rinnovare il contratto dell’attaccante che andrà in scadenza nel giugno del 2021, e starebbe cercando di rimpiazzarlo con un attaccante piú giovane (leggasi Timo Werner). Per questo motivo Higuain potrebbe rivolgere il proprio sguardo al passato, e la Juventus riallacciare i ponti con il mercato sudamericano. Tre anni fa, infatti, un’operazione condotta in sinergia con il Boca Juniors, schiuse le porte all’arrivo in Italia del giovane Rodrigo Bentancur, oggi stabilmente integrato nei meccanismi del centrocampo di Maurizio Sarri.

Juventus, pronta una sfilza di “gallarditos” in cambio di Higuain

Il Pipita ha vissuto al River i primi anni della sua carriera, prima di spiccare il volo verso l’Europa, piú precisamente verso Madrid. L’operazione con los Millonaros é complicata dati gli alti costi che comporterebbe, soprattutto d’ingaggio, ma non impossibile. Come sottolinea “El Clarin”, infatti, Paratici starebbe sondando diversi giovani presenti tra le fila dei biancorossi e potrebbe richiederli come contropartite al fine di abbassare il prezzo.

La schiera dei “gallarditos“, cosí chiamati perché allevati sotto l’egida dell’allenatore Gallardo, comprenderebbe diversi talenti: gli attaccanti Alvarez e Girotti, il regista Sosa, ma soprattutto i difensori Montiel e Quarta Martinez. Tutta gente giovane e di prospettiva, ma già nel giro della Nazionale. Quarta Martinez, in particolare, sarebbe finito nei radar dell’Inter, caldeggiato fortemente dal vicepresidente Zanetti. La Juventus é pronta a costruirsi un futuro di nuovi successi e, per farlo, potrebbe sfruttare la sua pipita d’oro.