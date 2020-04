Lazio, l’ex Pancaro: ” Lo scudetto del 2000 il mio miglior trofeo”

L’ex difensore della Lazio e attuale allenatore del Pistoia, Giuseppe Pancaro, è stato intervistato ai microfoni di pistoiasport.com. L’ex biancoceleste si è espresso sull’andamento del campionato e ha parlat0 della squadra capitolina,

Queste le parole di Giuseppe Pancaro sull’andamento della Serie A

”Per me i ragazzi di Inzaghi erano i favoriti nella corsa allo scudetto. Non avevano impegni europei e il gruppo era davvero molto unito. Se finisse lo stop non so proprio chi riparta con lo status di favorito”

Successivamente l’ex difensore parla dei trofei vinti in carriera

”Ho un bel ricordo di tutti i club in cui ho giocato. Ovviamente i trofei vinti con Lazio e Milan sono i miei ricordi più belli. Se dovessi sceglierne uno però direi lo scudetto con la Lazio: il giorno dopo a Roma si faceva ancora festa. A Milano invece già la mattina seguente sembrava che non fosse successo nulla, si vede che sono più abituati”.

Pancaro ricorda con piacere un episodio in cui il protagonista fu Attilio Lombardo: ”Stavamo per giocare la finale secca di Coppa delle Coppe col Maiorca a Birmingham, nel 1999 . In pullman lui si alza per parlarci, pensavamo che ci volesse fare un discorso lungo e appassionato da esperto quale era.

Incredibilmente fu telegrafico:<ragazzi teniamoli a bada come abbiamo fatto sempre>. Tutti siamo scoppiati a ridere.”