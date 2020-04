Sul sito ufficiale della squadra capitolina si apprende del rinnovo tra la società e il comune veneto, Auronzo di Cadore, per quando riguarda la sede del ritiro estivo. Con il rinnovo fino alla stagione 2021-22 le parti daranno vita ad un sodalizio lungo 15 anni.

Ecco il comunicato completo: ”La S.S. Lazio, la Media Sport Event Group ed il Comune di Auronzo di Cadore sono liete di annunciare il prolungamento alla stagione 2021/22 dell’accordo per il ritiro estivo della squadra biancoceleste nell’incantevole scenario del “Paese delle Tre Cime di Lavaredo”.

Il record di presenza della Lazio nella cittadina veneta è destinato quindi a rafforzarsi arrivando, con il rinnovo, a toccare quota 15 anni di presenza. Un connubio forte, realizzatosi grazie al lavoro portato avanti dal club con le autorità locali, in primis l’Assessore allo Sport del Comune di Auronzo Enrico Zandegiacomo Seidelucio, già fautore del ritiro 13 anni fa, e la Media Sport Event Group di Gianni Lacché che hanno creduto fortemente in questa iniziativa sportiva e turistica.

Il paesaggio delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità, le strutture sportive all’avanguardia e il rapoorto di grande empatia venutosi a creare tra il popolo laziale e la popolazione auronziana fanno si che Auronzo sia diventato la location ideale per il ritiro della squadra biancoceleste, accolta e coccolata sempre con grande calore.

Il rinnovo assume oggi un significato particolare visto il momento storico di emergenza sanitaria che tutta la nazione sta vivendo, quasi a voler comunicare un messaggio di ottimismo e di speranza.

Anche quest’anno il Comune di Auronzo, Media Sport Event e tutta la ” macchina” organizzativa si faranno trovare pronti a qualsiasi decisione, le necessità e le esigenze per il ritiro estivo”