Matuidi, “hackerato” il suo account Instagram

Blaise Matuidi: un hacker ha preso possesso del suo profilo Instagram

L’account Instagram di Blaise Matuidi è finito nel mirino di un hacker che ne ha preso il controllo. Il centrocampista francese, campione del mondo con la sua Nazionale, è uno degli atleti più amati e seguiti al mondo, potendo vantare 5 milioni e 400.000 followers sul famoso social network che consente la condivisione di foto e stories con i propri seguaci. Un’ora fa sulla pagina del campione è apparso un post pubblicato da un certo bqz. Uno sfondo completamente nero recante la seguente didascalia:

“Lo abbiamo fatto solo per divertimento. L’account tornerà (presto), siamo annoiati e ci scusiamo per questo”

Il post non è stato ancora rimosso e, nel giro di un’ora, ha ricevuto quasi ventimila likes. Contrastanti le reazioni nei commenti: c’è chi si limita ad esprimere assenso con delle emoji che sottolineano ilarità, ed altri, in larga parte tifosi bianconeri, che manifestano rabbia. “Non è divertente”, uno dei commenti più ricorrenti parafrasando per antitesi la didascalia presente sullo sfondo.