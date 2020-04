Ramsey: “Voglio vincere la Champions con la Juve…”

Aaron Ramsey ha collezionato 4 gol e un assist in 24 presenze in questa sua prima stagione alla Juventus. L’ultima rete, quella preferita dai tifosi, è stata siglata proprio durante l’ultimo match di questo campionato contro l’Inter all’Allianz Stadium.

L’ex Arsenal, dopo qualche difficoltà iniziale, ha proseguito con il naturale periodo d’ambientamento scalando le preferenze di Maurizio Sarri e collezionando diverse prestazioni convincenti.

In questo periodo di inattività legato al blocco dei campionati a causa del Covid, è stato intervistato dal Sun per parlare di questo momento e della sua prima stagione in bianconero.

COME PROCEDONO GLI ALLENAMENTI A CASA?

“Ero impegnato in un programma di fitness che mi è stato mandato dallo staff della Juventus per tenermi in forma per quasi tutti i giorni. Ma non è lo stesso dell’allenamento che si fa di solito e tanto meno di quello che si fa per preparare le partite. Quando ti alleni con costanza non ti preoccupi di prendere peso perché non c’è modo”

IL SUO STATO DI FORMA

“Ma ora questo è difficile perché mia moglie ama cucinare e io amo mangiare, quindi questa non è una buona combinazione di fattori. Quando ci alleniamo tutti i giorni e ci sono partite sono molto attento e severo con me stesso, ma ora è difficile. Mangio tanti biscotti per bambini, lo faccio solo quando vado a vere una tazza di tè. Per questo spero di uscire presto da questa situazione e tornare alla vita normale, perché è difficile vivere così.”

LA SCELTA DI ANDARE ALLA JUVE E L’OBIETTIVO CHAMPIONS

“Perché ho scelto la Juventus? Uno dei motivi principali è quello di vincere lo scudetto in Serie A e sfidare le big della Champions League. La Juventus è un top club, uno dei più forti in Europa. C’erano altri club interessati a me, ma sono stato attratto dalla storia dei bianconeri e mi sono sentito molto desiderato da loro. Volevo giocare per provare a vincere più trofei in una sola stagione e alla Juventus sono dei vincenti seriali. Voglio provare a fare la mia parte per la squadra vincendo la Champions League. Il mio sogno è quello di competere ogni stagione per vincere due, tre, quattro trofei.”

SU CRISTIANO RONALDO

“Ronaldo segna in quasi tutte le partite. E’ un atleta eccezionale, è sempre il primo in palestra, si allena lì ogni giorno prima di allenarsi sul campo con la squadra.”