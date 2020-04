Sarri dona 4000 mascherine al comune di Filigne

Sarri e la sua iniziativa contro il Coronavirus

Per chi come Maurizio Sarri ha conosciuto anni d’intensa gavetta e sacrifici, il legame con il proprio territorio e la propria gente é ancora piú solido. L’allenatore bianconero si é infatti reso protagonista di un bellissimo gesto donando 4000 mascherine al piccolo comune toscano di Filigne-Incisa Valdarno. Il tecnico, pur essendo nato a Napoli, é cresciuto nella piccola cittadina toscana e lí risiedono la moglie Marina e il figlio Nicolé, cosí come molti dei suoi amici. Il legame con la Valdarno é forte tanto che, lo scorso dicembre, Sarri ha annunciato la futura nascita di una piccola associazione che dovrebbe promuovere li sport in quelle zone, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

L’amministrazione comunale, attraverso la persona del Sindaco, Giulia Mugnai, ci ha tenuto ad esprimere la propria gratitudine al mister bianconero:

“Si tratta dell’ennesimo gesto di solidarietá, vicinanza e affetto che ci arriva in questi giorni difficili, ma che dimostra che uniti e rispettando le regole riusciremo a superare l’emergenza sanitaria in corso. Ringrazio, dunque, la famiglia Sarri e i suoi amici per questo gesto di grande sensibilitᔑ

Come sottolinea il Corriere dello Sport, parte delle mascherine sono state giá distribuite a farmacie e volontari della Protezione Civile, nonché a tutti i dipendenti che continuano a lavorare a servizio della cittadinanza in questo periodo di crisi.