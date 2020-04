Serie A: tutte le società hanno votato all’unanimità l’intenzione di completare la stagione

La Lega Serie A comunica, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la volontà delle società di concludere la stagione sportiva. Le venti società si sono riunite stamattina in videoconferenza e hanno votato all’unanimità l’intenzione di completare la stagione (sempre su via libera del Governo). L’intenzione di concludere la stagione era stata manifestata con fermezza in più occasioni da Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ma non era stata accolta con piacere da alcuni presidenti della Serie A (Ferrero della Sampdoria e Cellino del Brescia su tutti). Con questo comunicato viene confermata la volontà di non stoppare il campionato e completarlo nei mesi estivi: adesso bisogna aspettare solo il via libera del Governo e dei Ministri Speranza e Spadafora.

Comunicato Lega Serie A

“L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori.”