Trevisani, parole al miele nei confronti di Donnarumma

Non ci sono dubbi sul valore e sul talento del portiere rossonero, Donnarumma. Molti sono i suoi estimatori nel panorama calcistico. Non solo uomini ”di campo” ma anche gli addetti ai lavori del giornalismo riconoscono nel portiere del Milan grandi doti e grande talento. Difatti esordire a soli 16 anni in Serie A non è da tutti.

Il giornalista di Sky Sport, Riccardo Trevisani, non ha mai nascosto il suo debole nei confronti del portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma. Trevisani ha elogiato il classe ’99 definendolo un talento puro ma che può ancora migliorare durante una diretta su Sky Sport24.

Ecco le sue parole: ”Per me è senza dubbio il giovane italiano più talentuoso in circolazione. Parliamo di un ragazzo, classe ’99, che ha quasi 200 presenza in Serie A. Può ancora crescere molto anche se sembra che giochi con l’esperienza di un veterano, poi dal punto di vista del talento è proprio un giocatore speciale. Poi può progredire, fare dei miglioramenti perché è ancora un ’99 anche se veramente sembra un anziano per quanti anni sono che è in Serie A. Dal punto di vista dell’essere un giocatore speciale per me Donnarumma ha qualcosa di diverso e in più rispetto a tutti gli altri”