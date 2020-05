Il giorno 11 maggio 2001 per i tifosi rossoneri è una data che non si potrà mai dimenticare perchè in quel venerdì sera venne fuori una partita epica con una clamorosa vittoria per 6-0 in casa dei cugini dell’Inter che rimarrà per sempre nella storia (vittoria piu larga nella storia della stracittadina).

Era la quint’ultima giornata e le due formazioni si stavano giocando le posizioni Uefa che poi ha fine campionato otterranno con il quinto posto dei nerazzurri e il sesto dei rossoneri, rispettivamente con 51 e 49 punti. In realtà quel campionato per le milanesi fu negativo da entrambe le sponde, in particolare il Milan, che aveva esonerato Alberto Zaccheroni alla 22.a giornata, per far posto alla coppia Mauro Tassotti-Cesare Maldini.

INTER-MILAN 0-6

La partita cominciò con un San Siro che vedeva parecchi vuoti, ma pronti e via l’attaccante Gianni Comandini (ora disk jockey) portava in vantaggio il diavolo e non contento al 19′ raddoppiava con i tifosi rossoneri che non credevano ai loro occhi visto il classe ’77 in quella stagione non aveva mai realizzato una rete (alla fine le uniche due di quell’anno). Ma è nel secondo tempo che avvenne l’imponderabile con il biscione condotto da Marco Tardelli completamente inerme e un Milan che grazie a Federico Giunti e alla doppietta dell’ucraino Andriy Shevchenko portavano il risultato sul 5-0 al minuto 77. Ma non finiva li perchè il brasiliano Serginho, tra l’altro migliore in campo, batteva senza pietà un giovanissimo Sebastien Frey che non sapeva più a che santo votarsi, game, set e match……

Una pagina che è entrata di diritto negli annali nella grande storia del club rossonero e anche se è stata una partita dove non ci si giocava lo scudetto o una qualificazione Champions, i tifosi giustamente la ricorderanno all’infinito perchè vincere un derby per 6-0 e per di più in trasferta difficilmente capita e capiterà in futuro.

Di seguito ecco le immagini di quella memorabile serata, con il commento del mitico Carlo Pellegatti.

Inter-Milan 0-6, gli highlights