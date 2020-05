7 maggio 1978: il Lanerossi Vicenza chiudeva secondo in classifica

Negli anni 70 il calcio italiano ha saputo regalare molte pagine belle alla sua storia: lo scudetto del Cagliari di Riva, i tifosi juventini ricorderanno la Fatal Verona del 1973, mentre qualche anno dopo fu il Lanerossi Vicenza a scrivere una pagina storica classificandosi al secondo posto dietro la Juventus: mai una neopromossa aveva raggiunto, storicamente, un risultato del genere.

La stagione

Nella stagione 1977/1978 il Lanerossi Vicenza ritorna ai nastri di partenza della serie A dopo aver passato due anni nella serie cadetta. Il Presidente della squadra era Giuseppe Farina, in panchina siedeva Giovan Battista Fabbri, tra i giocatori spiccava un giovane di talento che ben aveva fatto la stagione precedente, tale Paolo Rossi, uno che qualche anno dopo farà meglio parlare di sè scrivendo una pagina indelebile nel calcio nazionale. Le prime 5 giornate non sono di buon auspicio per tecnico e squadra. A cavallo tra la quinta e la sesta gara arriva la svolta: Fabbri decide d’investire sul ritorno di Franco Cerilli e sul mediano Guidetti. Da lì fu uno spettacolo il Lanerossi Vicenza. Collezionò innumerevoli vittorie: nel girone d’andata non subì più una sconfitta, solo risultati utili. Nel girone di ritorno la musica non cambiò, dietro la Juventus, imprendibile in quella stagione, si aprì un testa a testa tra il Milan, il Torino e il Vicenza che all’ultima giornata riuscì, nonostante la sconfitta patita contro la Vecchia Signora, a difendere la seconda piazza ottenuta con grande sacrificio e lavoro di squadra. Era il 7 maggio 1978: il Lanerossi mise la firma su una stagione capolavoro. Paolo Rossi si laureò capocannoniere con 24 reti all’attivo.

Purtroppo la stagione fantastica non si ripetè l’anno dopo. Quell’estate il Presidente riuscì a risolvere, a proprio favore, la comproprietà di Paolo Rossi con la Juventus, ma fu costretto a vendere Lelj e Filippi per evitare problemi finanziari. Nella stagione 1978/1979 il Lanerossi Vicenza tornò in Serie B ma nessuno dimenticherà mai quella fantastica stagione 1977/1978 quando Fabbri e i suoi scrissero una pagina indelebile per il club biancorosso.

Ecco un video ricordo di quell’annata: