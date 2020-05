Bologna, Parma, Sassuolo e Spal potrebbero riprendere gli allenamenti il 4 maggio

L‘Emilia Romagna potrebbe già consentire a partire da lunedì 4 maggio gli allenamenti per i calciatori pur che avvengano in forma individuale. E’ quanto si apprende dall’ordinanza emanata dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Ecco il passaggio chiave: “«È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali».

Tuttavia, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, durante l’informativa esposta alla Camera dei Deputati, aveva espressamente vietato “improvvidi salti in avanti” da parte delle Regioni: ora non è esclusa una diffida da parte del Ministro degli Affari Regionali Stefano Boccia, come accaduto per la Regione Calabria, la quale ha consentito l’apertura di bar e ristoranti, con servizio all’aperto.

Tornando al calcio, le squadre emiliane si starebbero comportando in maniera diversa: Parma e Spal vorrebbero non aderirvi, aspettando che il Comitato Tecnico Scentifico del Governo giudichi valido il Protocollo presentato dalla FIGC. Il Bologna avrebbe già preparato e messo a disposizione il centro tecnico di Casteldebole per i propri tesserati: non si tratterà ovviamente di allenamenti di squadra, ma i giocatori potranno svolgere esercizi di mantenimento, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Dovranno venire nel centro sportivo già cambiati dalle proprie abitazioni, , per poi farvi ritorno per la doccia post-allenamento, in quanto gli spogliatoi rimarranno chiusi. In caso di necessità i giocatori potranno essere divisi in fasce orarie per evitare ogni forma di assembramento. Non pervenute ancora le disposizioni del Sassuolo.