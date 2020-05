Gianluigi Buffon e la Juventus, un legame inscindibile dal 2001 a questa parte. O quasi. I tifosi bianconeri e, più genericamente, gli appassionati del calcio giocato rammenteranno il trasferimento nell’estate del 2018 del portiere al PSG, con tanto di commovente ed emozionante addio tributatogli dall’intero “Allianz Stadium”. Poi, dopo soli dodici mesi all’ombra della Tour Eiffel, il richiamo di quella che il giocatore considera ormai la sua seconda casa si è manifestato con vigore e il campione del mondo 2006 ha fatto ritorno a Torino. Il contratto siglato aveva la durata di un anno e ora, senza quasi riuscire a rendersene conto, complice lo stop forzato allo sport a causa del Coronavirus, sta già per scadere, con le parti che dovranno comunicarsi quanto prima le rispettive volontà circa il futuro.

Gianluigi Buffon: la trattativa con la Juventus…

Comunicarsi formalmente, almeno. Perché in questi mesi i contatti tra il numero 77 e i vertici della società sabauda non si sono certo arenati sul nascere, ma si sono rapidamente evoluti. Nessun preambolo di sorta: si è andati dritti al punto, al nocciolo della questione, e non ci è voluto neppure troppo tempo. Buffon sta bene alla Juventus anche nei panni di secondo portiere e Agnelli, Paratici, Nedved e Sarri sono felici di poter contare sull’apporto non soltanto di una riserva di lusso, ma anche sul carisma di un autentico senatore dello spogliatoio zebrato. Il matrimonio pare dunque destinato a continuare: rinnovo di un anno a 1,5 milioni di euro più bonus. Per lottare e vincere ancora. Insieme.