Calciomercato Juventus: si prepara l’assalto finale per un big italiano

In questi ultime ore la Juventus sta preparando l’assalto finale per un big italiano classe ’97, che andrebbe a rinforzare di molto il reparto offensivo in vista della prossima stagione, l’attaccante in questione corrisponde al nome di Federico Chiesa che già la scorsa estate era stato vicino al club bianconero, ma poi il patron del club viola Rocco Commisso, non si è voluto privare del suo gioiello appena arrivato alla presidenza della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, bozza d’intesa con Chiesa

Da rumors di mercato, l’accordo con l’entourage del giocatore sarebbe già stato trovato sulla base di un accordo pluriennale ed un ingaggio molto alto fuori parametro per la società toscana, ora bisognerà accordarsi con Chiesa per i bonus da inserire nel contratto. La Fiorentina per lasciare partire il giocatore chiede almeno 60-70 milioni ma i bianconeri per spendere meno soldi cash, vorrebbero intavolare la trattativa inserendo alcune partite che potrebbero interessare i gigliati come Rolando Mandragora, Cristian Gabriel Romero e Daniele Rugani, con i primi due che a fine stagione torneranno alla base dai prestiti con Udinese e Genoa.

Per i bianconeri quello di Chiesa sarebbe un acquisto importantissimo visto che è uno degli attaccanti esterni dal maggior rendimento della Serie A e può ricoprire sia la fascia destra che quella sinistra, e nei prossimi giorni sicuramente ci sarà il passo decisivo.

Federico Chiesa, le sue migliori giocate