Calciomercato Lazio: si punta con decisione a un vice Lulic

La Lazio in vista della prossima stagione sta cercando con decisione ad un vice Lulic, il quale nonostante le trentaquattro primavere, ogni anno è sempre uno dei giocatori dal rendimento più costante, ma ovviamente anche in vista della prossima Champions League che i biancocelesti presumibilmente disputeranno, serviranno forze fresche. A riguardo nelle ultime ore il ds Igli Tare starebbe puntando ad un difensore greco che corrisponde al nome di Kostas Tsimikas, in forza all’Olympiakos Pireo.

Calciomercato Lazio, Kostas Tsimikas

Il calciatore classe ’96 (24 anni il prossimo 12 maggio) è cresciuto nelle giovanili del club greco e a parte una breve parentesi in Danimarca (Esbjerg) e Olanda (Willem II), ha sempre giocato con la squadra del Pireo e può giocare sia da terzino sinistro che da esterno di centrocampo e per caratteristiche può essere l’ideale per il vice Lulic. Il contratto di Tsimikas scade nel 2022 e nonostante l’Olympiakos la scorsa stagione per il suo giocatore aveva sparato una cifra molto alta (circa 25 milioni), la Lazio conta di prenderlo a cifre molto più basse, soprattutto dopo l’emergenza Covid-19 che abbasserà presumibilmente i costi dei cartellini. Il giocatore nello scorso mercato invernale era stato richiesto dal Napoli per sostituire Faouzi Ghoulam, ma poi con l’algerino rimasto all’ombra del Vesuvio, non se ne è fatto più nulla.

Intanto sul fronte della squadra, questa mattina i giocatori biancocelesti sono tornati ad allenarsi al centro sportivo di Formello in maniera individuale, come da protocollo governativo.

Kostas Tsimikas, le sue migliori giocate