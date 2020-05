Fiorentina: Torna Ribery. Ora si aspetta Kouamé

La Fiorentina è una delle squadre di Serie A che ha ripreso gli allenamenti individuali. Nella giornata di ieri s’erano aperti i cancelli del centro Davide Astori. Oggi le sedute sono andate avanti con una piacevole sorpresa per i tifosi viola. Una sorpresa preannunciata ma pur sempre tale: tra i tanti a varcare i cancelli del centro sportivo c’è stato Franck Ribery, visibilmente sorridente, un sorriso contagioso per i suoi compagni di squadra e gli addetti ai lavori del club viola.

Nuovo primo giorno di scuola

Ribery in questo nuovo primo giorno di scuola all’interno del centro sportivo viola non s’è allenato. Inizierà a farlo nei prossimi giorni con calma seguendo le norme dettate dal comitato medico scientifico. Come riportato da calciomercato.com il numero 7 viola, in questo sabato soleggiato si è limitato a svolgere i consueti test medici volti a testare la sua integrità fisica che, apparentemente, non è in dubbio visto che il fuoriclasse francese ha approfittato di questa pausa forzata per rimettersi in sesto nella sua casa in Baviera. Encomiabile la voglia di rimettersi in gioco testimonianza di una passione smisurata per il mondo del calcio.

Oltre a Ribery anche Kouame? La Fiorentina spera

In casa Fiorentina dunque si guarda con fiducia al futuro della squadra. Qualora si dovesse riprendere la stagione in corso Beppe Iachini potrà contare su un organico forte e compatto. Chiesa, Castrovilli, Cutrone tutti ragazzi pronti a ripartire a tutta birra. Insieme a loro un campione francese sempreverde ma anche un giovane di belle speranze che potrebbe arricchire l’arco viola. Anche Kouamé, infatti, è vicino al rientro in campo: tante soluzioni per Beppe Iachini che, per ora si gode il sorriso del transalpino Franck Ribery.