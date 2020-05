Juventus, fissato un “Salary cap” sui nuovi acquisti

La Juventus sarà costretta a contenere i costi in vista della prossima stagione a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria del Covid-19. La società bianconera ha cominciato a dettare le linee per far fronte all’emergenza e attutire i costi a bilancio. Tra queste, l’idea di inserire un “salary cap” sui nuovi acquisti che arriverebbero a percepire non più di 9 milioni. Una mossa utile per un club che, tra Ronaldo e Dybala, elargisce già diversi ingaggi in doppia cifra.

Juventus, “salary cap” per tutti i nuovi acquisti

Anche la Juventus sarà costretta a fare i conti con i danni economici provocati dall’emergenza Covid-19. Il club bianconero ha fatto registrare nell’ultimo anno un fatturato suoeriore ai 500 milioni che gli ha permesso di alzare l’asticella in termini di costi ed accogliere un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, oltre a confermare i tanti che aveva già in rosa, fra cui Paulo Dybala. Solo questi due fuoriclasse costano alla Juventus, in termini d’ingaggio lordo, qualcosa come 80 milioni di euro. Un vero e proprio “lusso” che la società bianconera vuole continuare a permettersi, ma che imporrà sicuramente una revisione delle proprie strategie se non si vorrà correre il rischio di un vero e proprio collasso economico.

Ecco perché, oltre a pensare ad alcune cessioni importanti (leggasi Rabiot), la squadra bianconera avrebbe in mente di fissare un “Salary Cap” su tutti i nuovi acquisti della prossima sessione estiva. Come riferisce il Corriere dello Sport i nuovi arrivi non dovrebbero percepire compensi oltre i 9 milioni lordi, il che vuol dire ingaggi non oltre i 4,5 o i 6 milioni, quest’ultimo per chi beneficia delle condizioni imposte dal decreto Crescita, che prevede sgravi per chi rientra in Italia dopo aver lavorato due anni all’estero. La Juventus dunque continua a mostrarsi lungimirante nella gestione delle proprie risorse. Il club bianconero sarà costretto a fronteggiare un periodo di “austerity” ma, grazie alla propria oculatezza, potrebbe uscirne indenne.