Juventus, Higuain rientra nel weekend e CR7 è sicuro sulla ripresa del campionato

Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain sono due facce della medaglia di questa situazione derivata dagli effetti del Covid in casa Juventus.

L’asso portoghese, dopo quasi due mesi vissuti nella sua Madeira senza particolari paure, è rientrato nella serata del 04 Maggio a Torino, mentre per il numero 9 argentino questa quarantena ha significato un forte situazione di nervosismo e di preoccupazione, soprattutto per mamma Nancy alle prese con una battaglia molto difficile da combattere. A tratti è sembrato anche che Higuain potesse non rientrare a Torino e che i rapporti con la società bianconera fossero ai minimi storici.

La professionalità del giocatore è indiscutibile, e ora che in Italia la situazione sembra migliorata e che all’orizzonte si intravede la possibilità di ripartenza delle competizioni, il giocatore sembra essersi definitivamente convinto nel rientrare per giocare con la Juventus la restante parte della stagione che vede La Vecchia Signora ancora in corsa per tutte le competizioni.

Il Pipita sarà atteso in Italia nel prossimo weekend, e come sottolineato per Cristiano Ronaldo, dovrà osservare i 14 giorni di autoisolamento previsti dalle procedure di rientro in Italia prima di rientrare alla Continassa per riprendere gli allenamenti.

Tutto è rimandato al decreto del 18 Maggio che potrebbe permettere la ripresa degli allenamenti nel mondo dello sport senza alcun tipo di restrizione, ma osservando tutte le regole del caso per garantire la sicurezza dei giocatori.

Higuain nel frattempo, è seguito dalla squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta, il River Plate, e che attraverso le parole del ds Enzo Francescoli, ha confermato come il giocatore bianconero sia un obbiettivo per questa estate:

“È lui che decide. Oggi vuole rispettare il contratto con la Juventus per cui vedremo più in là. Ovviamente per noi è importante che voglia tornare qui, speriamo di parlare con lui attraverso canali ufficiali in futuro. È sempre bello quando un giocatore che è stato un idolo al River torna ad indossare la nostra maglia. Per noi Higuain è un calciatore molto importante, è cresciuto qui ed anche suo padre ha giocato con noi. Vediamo che decisione prenderà in futuro.”

Per un rientro molto atteso ce n’è un altro che ha risollevato l’umore dei tifosi della Juventus, Cristiano Ronaldo.

Il numero 7 bianconero sta rispettando le procedure di autoisolamento, e secondo un’indiscrezione della Repubblica, CR7 è convinto che le competizioni possano riprende, e infatti, avrebbe confidato ai propri amici di credere nella ripresa del campionato: “Vedrete, si tornerà in campo”.