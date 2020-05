Lautaro Martinez al Barcellona, la chiave può essere Cancelo?

Continua la trattativa per portare Lautaro Martinez al Barcellona. L’argentino è uno dei principali obiettivi della squadra blaugrana che sta cercando di convincere in tutti i modi l’Inter a cederlo, nonostante le resistenze da parte della dirigenza nerazzurra che chiede almeno 90 milioni più una contropartita per far proseguire la trattativa. Ecco che la chiave per sbloccare l’affare potrebbe arrivare dall’Inghilterra e coinvolgerebbe proprio l’ex terzino nerazzurro,

Inter, è Cncelo la chiave per Lautaro Martinez al Barcellona?

Lautaro Martinez potrebbe finire al Barcellona. Quella che fino a poco tempo fa era una semplice ipotesi di mercato, sta assumendo sempre maggior concretezza anche in virtù delle continue voci che si susseguolo sul “Toro”. L’argentino piace tanto alla dirigenza blaugrana e il suo acquisto sarebbe stato sponsorizzato addirittura da Messi che vedrebbe nel connazionale una sorta di erede. Dei contatti ci dovrebbero essere stati, anche se molto probabilmente il Barça si sarà scontrato con il muro eretto dall’Inter che per il suo gioiello chiederà ovviamente una cifra molto alta, unita probabilmente all’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare. A proposito di contropartite, nelle ultime ore sta circolando una voce che potrebbe davvero segnare una svolta decisiva nell’affare. Secondo il “Corriere dello Sport” infatti a favorire l’approdo di Lautaro Martinez al Barcellona potrebbe essere l’ex Inter Joao Cancelo. Il portoghese ha giocato in nerazzurro per un solo anno, prima di passare alla Juventus e vincere lo Scudetto (l’ottavo consecutivo per i bianconeri). Ora Joao gioca in Inghilterra, al Manchester City, ma non ha trovato granché spazio a causa di incomprensioni con il tecnico Pep Guardiola e della presenza di un “monumento” come Kyle Walker davanti a sé. Ecco perché potrebbe ora decidere di cambiare aria e tornare a Milano nella squadra che, per sua stessa ammissione, lo ha fatto crescere di più sotto il profilo tattico.

La dinamica dell’affare

Ma come dovrebbe risolversi il “triangolo” tra Barcellona, Inter e City? I citizens, sempre secondo la fonte, dovrebbero proporre uno scambio di terzini ai blaugrana, scambio nel quale rientrerebbero proprio Cancelo e Nelson Semedo (che piace tanto a Guardiola, ma anche alla stessa Inter). Cancelo diverrebbe così “virtualmente” un calciatore del Barcellona che comunque provvederebbe a girarlo subito alla beneamata in cambio, ovviamente, di Lautaro Martinez. I nerazzurri per privarsi del proprio gioiello potrebbero chiedere anche una parte cash che lo stesso Corriere fa ammontare a circa 90 milioni. Cifra che riteniamo eccessiva in quanto si avvicina tanto alla clausola rescissoria inserita nel contratto di Lautaro (111 milioni) e, a fronte di una simile richiesta, i blaugrana, (che vogliono contenere le spese anche a causa della crisi che ha colpito il calcio), potrebbero recedere dalla trattativa. Quale sarà, in conclusione, il futuro di Lautaro Martinez? Ancora non si hanno certezze in merito. Di sicuro l’argentino sarà al centro di un vero e proprio intrigo di mercato la prossima estate.