Milan, Maldini dopo lo scontro con Rangnick fa visita alla squadra

Nella giornata di oggi, Paolo Maldini ha fatto visita alla squadra nel corso della seduta di allenamento a Milanello. Ricordiamo che ieri l’ex difensore del Milan ha espresso parole dure nei confronti di Ralf Rangnick. Il dirigente sportivo ha assistito all’allenamento individuale dei giocatori osservando le dovute distanze sociali imposte dalla legge. Il direttore tecnico rossonero questa mattina è apparso sereno e pare che si sia lasciato tutto alle spalle. Inoltre, il suo gesto potrebbe rappresentare un ulteriore segnale contro Rangnick, accusato dallo stesso Maldini di scarse competenze e di non rispettare chi vuol terminare questa stagione di campionato.

Probabile divorzio

Ieri gli uomini di Stefano Pioli non si sono allenati, perché hanno avuto concesso un giorno di riposo. Tuttavia, prenderebbe sempre più quota l’ipotesi del divorzio fra l’ex bandiera del Milan e la società con sede in via Aldo Rossi a fine stagione. Inoltre, i rapporti con l’amministratore delegato Ivan Gazidis non sarebbero idilliaci. Nel frattempo la società rossonera mantiene il silenzio.

Ibra in quarantena

Il fuoriclasse svedese è ritornato in Italia lo scorso lunedì e ha iniziato il suo periodo di quarantena di 14 giorni presso il centro sportivo di Milanello. Ibrahimovic sta aspettando di ritornare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra.