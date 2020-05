Roma e Lazio potrebbero riprendere gli allenamenti, la Regione sta studiando il provvedimento

In queste ore la Regione Lazio starebbe studiando un provvedimento per consentire alle squadre di calcio di riprendere gli allenamenti. Dopo quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna, quindi anche la regione guidata dal segretario del PD, Nicola Zingaretti, starebbe valutando attentamente la possibilità di far riprendere gli allenamenti in forma rigorosamente individuale. Se non interverranno decisioni in senso opposto, pertanto, la Lazio e la Roma potranno riaprire i rispettivi impianti sportivi di Formello e di Trigoria.

Inoltre, sempre in queste stesso ore, anche la Regione Campania starebbe studiando un provvedimento simile a quello del Lazio ed Emilia Romagna. A questa prima pattuglia di regioni battistrada si potrebbe forse aggiungere anche la Regione Toscana.

In questa fase appare importante, quindi, sapere quali posizioni prenderà il ministro dello Sport Spadafora. Infatti, a richiedere chiarimenti sulla futura posizione del governo è stato il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori: “Auspichiamo chiarimenti da parte del governo sulla definizione di sport individuali, per capire come disciplinarli“. Ha aggiunto, inoltre, Leodori: “Mi sembra difficile vietarli, essendo individuali per definizione, credo il distanziamento sia automaticamente sufficiente“. Infatti, come annunciato, in Regione Lazio stanno cercando di decifrare le modalità migliori per disciplinare gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadre professionistiche.