Serie B: Classifica media-spettatori aggiornata dopo il 20^turno.

Si è concluso anche il 20^turno di serie B, giocato quasi tutto in contemporanea a parte l’anticipo tra Venezia e Cremonese terminato 1-1, come spesso accade molti i pareggi nella serie cadetta che si conferma un campionato equilibratissimo, finisce 0-0 anche il big match Bari-Parma, pioggia di gol e match spettacolari a Terni e Frosinone dove le squadre di casa, hanno avuto la meglio in entrambi i casi per 4-3 rispettivamente su Entella e Pro Vercelli, colpi esterni per il Carpi a Cittadella e il Foggia a Salerno.

CLASSIFICA MEDIA SPETTATORI DOPO 20 GIORNATE

1° Bari: 17.501 spettatori

2° Cesena: 12.013

3° Foggia: 11.111

4° Parma: 10.901

5° Salernitana: 10.101

6° Frosinone: 9.321

7° Perugia: 9.023

8°Pescara: 8.111

9° Brescia: 7.009

10° Cremonese: 6.785

11° Palermo: 6.390

12° Ascoli: 5.541

13° Spezia: 5.539

14° Avellino: 4.925

15° Ternana: 4.923

16° Empoli: 4.499

17° Venezia: 3.991

18° Novara: 3.888

19° Cittadella: 3.499

20° Pro Vercelli: 2.756

21° Carpi: 2.566

22° Entella: 1.966

Per quanto riguarda la speciale classifica sulla media-spettatori di serie B, consolida il proprio primato il Bari, che anche in questa giornata ha fatto registrare al San Nicola contro il Parma, il dato più alto di giornata. Continuano a seguire a notevole distanza Cesena e Foggia, poi Parma e Salernitana.

Note negative in serie B con medie spettatori al di sotto delle proprie possibilità per Palermo, Empoli e Novara.

PROSSIMO TURNO

Il prossimo turno di serie B sarà l’ultimo del girone di andata e anche dell’anno solare, poi ci sarà la pausa e il campionato cadetto ripartirà il 19 gennaio, il 21^turno inizierà il 27 dicembre con l’anticipo Parma-Spezia, tutto il resto del ricchissimo programma si svolgerà giovedì 28 dicembre alle ore 20.30.

I match in programma vedranno di fronte Palermo-Salernitana, Avellino-Ternana, Brescia-Ascoli, Carpi-Bari, Cremonese-Cesena, Entella-Novara, Foggia-Frosinone, Perugia-Empoli, Pescara-Venezia, Pro Vercelli-Cittadella, molte gare interessanti che sicuramente porteranno negli stadi molti spettatori.