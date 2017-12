Serie B: Pescara-Venezia 1-0, un super goal di Valzania fa sorridere Zeman

Ultima giornata targata 2017 nel campionato di serie B, con una sfida di grande fascino ed interesse in scena allo stadio Adriatico tra il Pescara del veterano Zdenek Zeman ed il Venezia del giovane Pippo Inzaghi.

Gli adriatici sono reduci da 4 punti nelle ultime due gare, frutto della vittoria casalinga sul Novara per 1-0 e del pareggio 1-1 ad Ascoli con rete del difensore Crescenzi, per il momentaneo vantaggio biancazzurro.

I lagunari dal loro canto vengono da una serie di pareggi, che li ha portati ad essere la seconda squadra del torneo cadetto con il maggior numero di segni X in graduatoria.

A dirigere l’incontro è l’arbitro Abbattista, i padroni di casa con la classica divisa biancazzurra, ospiti in tenuta scura, queste le formazioni schierate in campo allo stadio Adriatico:

Pescara (modulo 4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Perrotta, Mazzotta; Proietti, Brugman, Valzania; Mancuso, Capone, Pettinari. All. Zeman

Venezia (modulo 4-3-3): Audero, Andelkovic, Modolo, Bruscagin; Cernuto, Fabiano, Bentivoglio, Puntato, Garofalo; Matura, Moreo. All. F. Inzaghi.

– primo tempo –

2′ Venezia subito insidioso in avanti nell’area adriatica

5′ palo Venezia con il tentativo di Fabiano

11′ Mazzotta dalla distanza per il Pescara, para audero

44′ palo del Venezia con pinato di testa

45′ Pescara vicino al goal con incornata dell’ariete Pettinari

46′ Pescara pericoloso ancora con Pettinari

– secondo tempo –

7′ forcing Pescara ma il Venezia di Inzaghi si chiude bene

12′ Mancuso spreca una buona chance con il suo diagonale a lato

17′ conclusione dalla distanza di Fabiano per il Venezia, ma la palla non inquadra lo specchio

24′ tentativo senza esito per il Pescara con Pettinari

30′ Pescara vicinissimo al vantaggio con tiro di Brugman ed errore del portiere Audero

32′ Zeman mette dentro Baez per un deludente Mancuso

38′ Crescenzi calcia dalla distanza per il Pescara, ma non inquadra la porta

39′ risposta del Venezia con Zigomi pericoloso in area

42′ Pescara in vantaggio! Euro goal di Valzania, imparabile per Audero

49′ triplice fischio finale, vince il Pescara di Zeman