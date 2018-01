Foggia-Pescara: il derby appulo-abruzzese torna a scaldare i tifosi (FOTO)

Mancuso regala una fondamentale vittoria al Pescara di mister Zeman e rilancia gli abruzzesi in zona playoff. Si dispera il Foggia che, ai punti, avrebbe meritato quanto meno il pareggio in virtù delle occasioni sbagliate e dal palo e dalla traversa colpiti da Nicastro nel primo tempo. Alla stregua degli episodi sfortunati va però detto che i dauni hanno sciupato davvero troppo in fase di finalizzazione, mettendo in mostra tutti i propri difetti nella concretizzazione degli episodi clou.



Oltre al risultato del campo, quella tra Foggia e Pescara spiccava sicuramente come una delle sfide più sentite. Un vero e proprio derby (sebbene si parli di due regioni differenti) che mancava da diversi anni e che viene continuamente rinfocolato dalla cospicua presenza di universitari foggiani in riva all’Adriatico. I cinquecento tifosi dannunziani sono giunti nel Tavoliere a bordo di un treno. All’esterno della stazione si sono registrati alcuni disordini tra supporter di casa e forze dell’ordine. Tensioni che hanno fatto letteralmente blindare lo scalo ferroviario per far scortare i tifosi pescaresi allo stadio.



All’interno dello stadio Zaccheria (che in linea con la media stagionale ha offerto un ottimo colpo d’occhio) significativo spettacolo di tifo con le due curve di casa che – una per tempo – hanno offerto maestose fumogenate multicolore. Buono anche il sostegno ospite, con gli abruzzesi che, dopo esser entrati al 30′ per ragioni di sicurezza, hanno cantato a gran voce per i propri beniamini, accompagnandoli all’agognato successo.