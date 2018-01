Serie B Calciomercato in fermento: Piovaccari alla Ternana, Oikonomou al Bari, Moreo al Palermo e tutti gli altri colpi!

Giornata molto intensa di calciomercato in serie B, molte le ufficialità importanti, le principali vedono il trasferimento di Piovaccari alla Ternana, di Oikonomou al Bari e Moreo al Parma, ma tanti altri colpi per le squadre di B, che stanno infiammando questi giorni in cui il campionato riposa.

Federico Piovaccari è un nuovo giocatore della Ternana, nella giornata odierna il club umbro ha depositato il contratto dell’attaccante, che ritorna dunque in Italia a titolo definitivo dai cinesi dell’Harbing Yteng. Il 33 enne di Gallarate dopo diverse esperienze in giro per diversi paesi, riparte da Terni dove dovrà rinforzare il reparto offensivo.

Colpo di spessore per il Bari di Grosso, che conferma le proprie ambizioni di lottare per la serie A puntellando la difesa con l’arrivo del difensore greco Marios Oikonomou a titolo temporaneo dal Bologna, in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia della Spal in serie A ma ha messo insieme solo sei presenze tra campionato e coppa Italia.

Il Palermo acquista a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Stefano Moreo, il giocatore ha già cominciato ad allenarsi agli ordini di mister Tedino. Da ricordare che la società lagunare a sua volta appena ieri aveva ufficializzato un altro attaccante Marco Firenze, protagonista di un buon avvio di stagione con la Pro Vercelli con cui ha segnato ben cinque gol.

GLI ALTRI COLPI UFFICIALI

Per quanto riguarda le ufficialità c’è da registrare un doppio colpo per il Cesena con gli arrivi di Simone Emmanuello dall’Atalanta e di Suagher sempre dai bergamaschi, il primo centrocampista era a Perugia, il secondo invece era in forza all’Avellino. Doppia operazione una entrata ed una in uscita anche per il Parma, alla società ducale approda a titolo definitivo il 27 enne Antonio Vacca dal Foggia, a sua volta Francesco Corapi lascia la società emiliana e si accasa al Trapani in serie C con un accordo fino al 30 giugno 2019.

A livello di rumors invece da segnalare che il difensore Pablo Hernan Dellafiore sarà probabilmente tesserato dal Perugia, l’argentino dopo un grave infortunio era in prova da qualche settimana a Perugia e sembra aver convinto i dirigenti umbri. Andrea Arrighini attaccante del Cittadella ha molte richieste sia in B che in C, si sono fatte avanti per lui Novara ed Entella, Padova e Pisa, da vedere se la società veneta vorrà privarsi di un giocatore importante. Pierluigi Cappelluzzo potrebbe trasferirsi alla Pro Vercelli, l’attaccante di proprietà del Verona, ha trovato poco spazio al Pescara di Zeman e potrebbe arrivare in Piemonte, in uscita dalla Pro Vercelli il portiere Tommaso Nobile che scende in serie C a Fano, categoria dove l’anno scorso a Lucca aveva fatto benissimo. Sondaggio dell’Avellino per Matteo Fedele centrocampista del Foggia, trattativa difficile da definire.

Per finire l’attaccante Simone Andrea Ganz è stato acquistato in prestito dall’Ascoli, per lui poco spazio a Pescara che in estate però aveva investito su di lui facendogli firmare un contratto quadriennale, a Cosmi il compito di risollevare le quotazioni del figlio d’arte.