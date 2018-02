Calendario Serie B: le partite di oggi 3 febbraio. Spicca Frosinone-Pescara

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2018/02/01/serie-a-calendario-orari-23a-giornata.htmlOggi

Oggi alle ore 15 si disputeranno gli incontri della ventiquattresima giornata del campionato di serie B che vede come incontro di cartello la gara tra Frosinone e Pescara ed i padroni di casa sfrutteranno quest’ occasione per portarsi in prima posizione da soli a 46 punti dopo che nell’ anticipo di ieri l’ Empoli ha battuto il Palermo per 4-0.Il Pescara è reduce dalla sconfitta in casa per 2-0 contro il Perugia ed intende riscattarsi per proseguire la corsa verso i play off mentre il Frosinone viene da quattro vittorie ed intende proseguire nella striscia positiva con la quinta vittoria consecutiva.Da parte sua il Perugia ospita il Cittadella al Renato Curi e punta ad una vittoria per dare continuità ai propi risultati ed inseguire le posizioni che contano ottenendo un risultato positivo contro un’ avversaria diretta che è il Cittadella.

Altro incontro di cartello è la gara tra Venezia e Bari con i lagunari reduci dalla precedente vittoria casalinga contro il Cesena ed intenzionati a bissare il risultato puntando sul collaudato schema di gioco 3-5-2 contro un Bari che viene da quattro gare deludenti l’ ultima delle quali persa in casa contro l’ Empoli 4-0 e per questo la panchina di Fabio Grosso è a rischio se non saprà riscattarsi visti anche gli interventi sul mercato con nuovi acquisti per i pugliesi.Salernitana–Carpi è un altro incontro tra due formazioni che lottano per i play off con i granata intenzionati a far valere il fattore campo sugli emiliani vittoriosi nell’ ultimo turno in casa contro lo Spezia mentre il match tra Novara ed Ascoli vede i piemontesi affrontare il fanalino di coda Ascoli reduce da due sconfitte consecutive e desideroso di ottenere un risultato positivo mentre il Novara vuole tornare al successo in casa.

L’ incontro tra Cremonese e Pro Vercelli vede i grigiorossi favoriti almeno sulla carta visti anche i recenti colpi di mercato con Paulinho in campo dal primo minuto di gioco e l’ incontro rappresenterà anche un test per valutare l’ inserimento dei nuovi acquisti in formazione.Brescia–Parma vede al Rigamonti i ducali come squadra ambiziosa per l’ inserimento nei quartieri alti della classifica affidarsi al duo in attacco Torregrossa Caracciolo mentre il Brescia punta sullo schema di gioco 3-5-2 cui il mister Boscaglia sembra credere, sono previsti 1.113 spettatori ospiti in curva Sud ed alcune centinaia verranno ospitati in tribuna per un incontro che si preannuncia interessante ed importante per i padroni di casa che vengono da cinque gare deludenti in cui non hanno mai vinto.

Chiude il quadro degli incontri di oggi la gara tra Foggia ed Avellino che vede allo Zaccheria gli irpini desiderosi di proseguire sulla striscia degli ultimi tre risultati positivi in un match che è molto sentito ed in cui mister Novellino dovrà fare a meno di molti infortunati tra cui Ardemagni e si affiderà all’ unica punta Asencio mentre il Foggia probabilmente confermerà l’ organico reduce dal colpaccio a Chiavari nello scorso turno di campionato puntando a tornare alla vittoria in casa che manca ormai da molti turni.