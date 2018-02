Dopo la vittoria del Parma a danno della Salernitana nell’anticipo della 28a giornata, questa sera scenderanno in campo le altre venti squadre del campionato cadetto. Infuocata la lotta Play Off dopo il sorprendente rallentamento del Palermo ma va seguita con assoluta attenzione anche la lotta per non retrocedere dove a parte la Ternana che è in una situazione di classifica quantomeno complicata, le altre sono tutte in corsa Ascoli compreso che con una partita in meno, continua ad avere cinque punti di distacco dalla Salernitana che allo stato attuale delle cose sarebbe salva.

La classifica: Empoli 50, Frosinone 49, Palermo e Bari 44, Cittadella 42, Parma* 41, Venezia 40, Spezia 39, Cremonese 38, Perugia e Carpi 37, Pescara 36, Foggia 34, Brescia e Avellino 33, Novara e Salernitana* 31, Virtus Entella 29, Cesena 28, Pro Vercelli 27, Ascoli 26, Ternana 22.

Bari – Spezia: entrambe le squadre arrivano da un momento positivo; i galletti inseguono la quarta vittoria consecutiva, i liguri il quinto risultato utile di fila. Nelle ultime sette gare giocate allo Stadio San Nicola, i galletti si sono imposti quattro volte, pareggiando una partita e perdendone due. Attenzione alla X.

Cesena – Pro Vercelli: c’è febbre e febbre, quella del Sabato sera e quella del Martedì sera. La sfida del Manuzzi vale una buona fetta di salvezza. I romagnoli hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre uscite mentre i piemontesi sono in serie positiva da cinque gare. Nelle ultime quattro partite giocate in Romagna va per la maggiore il pareggio uscito in due occasioni, nelle altre sfide una vittoria per parte. Consigliata la doppia chance con l’1X o, per gli amanti del rischio, l’Under 2.5.

Cremonese – Frosinone: come al San Nicola, anche allo Zini ci sono in palio punti bollenti per la corsa alla promozione. Per i grigiorossi due sconfitte nelle ultime due uscite casalinghe, i ciociari nelle ultime tre partite hanno ottenuto appena una vittoria e due sconfitte. Gli ultimi due precedenti in Lombardia hanno visto la vittoria del Frosinone prima e quella dei lombardi dopo. C’è da scommettere che, per la paura di perdere, le due squadre non avranno particolarmente voglia di scoprirsi e allora occhio al No Goal. Per gli amanti del classico, consigliamo l’X2.

Empoli – Avellino: la capolista non perde da inizio Novembre (1-2 in casa della Pro Vercelli) mentre la compagine irpina ha perso le ultime due partite giocate lontano dal Partenio. Occhio però agli ultimi due precedenti al Castellani dove l’Empoli ha ottenuto un pareggio e una sconfitta. Con la concomitanza di Cremonese – Frosinone però l’occasione di allungo per i toscani rischia di essere ghiotta e allora l’1 fisso può essere la soluzione, e per coloro che vogliono tentare la giocata combinata, consigliamo in aggiunta l’Over 2.5.

Novara – Foggia: la sconfitta subita sabato ad Avellino ha fatto ripiombare i piemontesi nella zona calda della classifica mentre il ko interno dei rossoneri contro il Brescia ne ha frenato le possibilità nonché speranze Play Off. Nell’ultimo precedente i gol non sono mancati con la squadra pugliese che si è imposta col punteggio di 3-2 ma per il match di domani al Silvio Piola punteremmo più sul 1. Per chi vuole rischiare meno invece, consigliamo un Over 2.5, giocata che può far sorridere gli scommettitori.

Palermo – Ascoli: i rosanero non vincono da troppo tempo e la sfida del Barbera contro i marchigiani sembra fatta apposta per tornare al successo e riprendere la corsa alla promozione. Attenzione però perchè la squadra di Serse Cosmi è impelagata in zona Play Out e venderà con tutta probabilità, carissima la pelle. Consigliamo allora una combo con l’1 da unire al Goal.

Perugia – Brescia: al Renato Curi si affrontano due delle squadre più in forma del momento e questo non rende certamente facile il pronostico; il Grifone arriva da tre risultati utili consecutivi mentre ancora meglio hanno fatto le Rondinelle con quattro. I precedenti in terra umbra sono decisamente a favore dei padroni di casa ma il buon momento della squadra lombarda ci porta a pensare che la doppia chance 12 possa non essere mossa sbagliata. Da non escludere che vengano segnati più gol, quindi il Goal o un più prudente Over 1.5 potrebbero essere ulteriori opzioni valutabili.

Pescara – Carpi: tre risultati utili consecutivi per gli abruzzesi di Zdenek Zeman mentre i biancorossi nelle ultime settimane hanno rallentato nella rincorsa alla lotta Play Off ottenendo appena due punti nelle ultime tre uscite. Negli ultimi tre precedenti, due vittorie dei biancoazzurri e l’ultima dei carpigiani clamorosamente netta col punteggio di 5-0. Considerata anche la posizione in classifica, attenzione al 2 fisso.

Venezia – Ternana: il momento di forma della squadra lagunare è assolutamente ottimo con cinque risultati utili consecutivi, male invece la Ternana che ha perso sei delle ultime sette partite giocate. Come se ciò non bastasse, la squadra umbra non è mai riuscita a vincere in trasferta durante questa stagione. Veneti imbattuti in casa dal 25 Novembre quando il Piola venne violato dal Novara col punteggio di 3-1. La classifica parla chiaro, se la Ternana perde ha mezzo piede in Serie C, se il Venezia vince e al contempo lo fa la Cremonese, Inzaghi e i suoi possono anche sognare la promozione diretta. L’X2 è assai rischioso, ma estremamente affascinante.

Virtus Entella – Cittadella: i liguri arrivano da tre risultati utili consecutivi ma in casa non vincono da due mesi, per il Cittadella le ultime otto trasferte hanno detto sei vittorie e due pareggi. Negli ultimi due precedenti il Comunale ha sempre festeggiato i tre punti della compagine padrona di casa. L’1 è rischioso ma vale la pena giocarlo, difficile puntare sugli Under e gli Over in quanto le due compagini non danno sicurezze da questo punto di vista.

Il riepilogo

Bari – Spezia X

Cesena – Pro Vercelli 1X + Under 2.5

Cremonese – Frosinone X2 + No Goal

Empoli – Avellino 1 + Over 2.5

Palermo – Ascoli 1 + Goal

Perugia – Brescia 12 + Over 1.5

Pescara – Carpi 2

Venezia – Ternana X2

Virtus Entella – Cittadella 1