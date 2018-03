Serie B: Classifica media-spettatori dopo la 31^giornata

Con il posticipo del Cabassi terminato 2-0 a favore del Carpi sulla Pro Vercelli grazie alla doppietta di Melchiorri, è andata in archivio la 31^giornata, da ricordare che ci sono diverse squadre che devono recuperare alcune partite, quindi la classifica media-spettatori verrà leggermente ritoccata. Il Bari continua a dominare questa speciale classifica, anche se nell’ultimo periodo il pubblico barese è leggermente in calo, a distanza siderale al secondo posto il Cesena, terzo il Foggia che comunque sta ottenendo grandi numeri, soprattutto sorprendente il dato dei tifosi rossoneri che seguono la squadra pugliese, in quantità incredibile in tutte le gare esterne, anche quando c’è da percorrere distanze proibitive.

Quarto il Parma che comunque rimane abbondantemente sopra le diecimila unità, poi al quinto posto piomba il Frosinone che grazie al nuovo stadio e all’importante campionato che sta disputando la squadra di Longo sta recuperando posizioni, al sesto posto scivola la Salernitana, poi il Perugia con la squadra umbra che sta attraversando un momento d’oro, seguono Pescara e Palermo, anche la squadra rosanero in piena lotta per la serie A sta ritrovando il suo sensazionale pubblico.

Al decimo posto la Cremonese, poi il Brescia e tutte le altre, continua a deludere l’Empoli che meriterebbe più gente al Castellani, la squadra di Andreazzoli sta ottenendo risultati incredibili e adesso è la favorita d’obbligo per approdare alla massima serie, oltretutto la squadra azzurra produce un calcio molto spettacolare, sono molto pochi i 4.400 spettatori di media, ma nel finale del campionato di serie B è fisiologico che i dati del pubblico empolese seguiranno un’impennata positiva. Anche Venezia e Cittadella stanno disputando campionati eccellenti, ma le medie non sono altissime, la maglia nera è sempre dell’Entella.

CLASSIFICA MEDIA SPETTATORI DOPO 31 GIORNATE:

1° Bari: 16.305 spettatori

2° Cesena: 11.719

3° Foggia: 10.894

4° Parma: 10.789

5° Frosinone: 9.666

6° Salernitana: 9.508

7° Perugia: 8.409

8° Pescara: 7.520

9° Palermo: 7.339

10° Cremonese: 6.892

11° Brescia: 6.862

12° Spezia: 5.483

13° Ascoli: 5.265

14° Empoli: 4.399

15° Ternana: 4.398

16° Avellino: 4.277

17° Novara: 3.985

18° Venezia: 3.744

19° Cittadella: 3.443

20° Pro Vercelli: 2.712

21° Carpi: 2.340

22° Entella: 1.988