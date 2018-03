Serie B, il programma di questa sera: il Palermo cerca punti promozione, Ternana all’ultima spiaggia a Carpi

Questa sera sono in programma alle 20.30 otto partite del trentatreesimo turno di Serie B, iniziato ieri con l’anticipo tra Ascoli e Bari (1-0) e che si concluderà domani con due posticipi, quello delle 19 tra Novara e Cesena e quello delle 21 tra Perugia e Cremonese.

Partendo dalle zone alte della classifica, la capolista Empoli ospita la Salernitana, squadra in salute che viene da quattro risultati utili consecutivi e che resta in piena corsa playoff. La squadra allenata da Andreazzoli vuole invece dar seguito alle ultime tre vittorie consecutive e spera di aumentare il proprio distacco dal Frosinone, impegnato in casa contro l’ostico Venezia di Pippo Inzaghi. I ciocari vengono da un deludente pareggio a reti bianche contro il fanalino di coda Ternana, mentre i lagunari sono reduci dall’ottima vittoria tra le mura amiche per 2 a 1 ai danni del Cittadella. Il Palermo, oggi terza forza di Serie B, vuole dare continuità all’ottima prestazione di domenica contro il Carpi (4-0) nella difficile trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella, squadra uscita dalla zona calda dei playout grazie alle ultime due vittorie.

In zona playoff è chiamata ad una prova d’orgoglio il Cittadella, che non vince da tre partite e che dovrà affrontare al Tombolato in questa giornata di Serie B una squadra come lo Spezia, che manca l’appuntamento con i 3 punti da più di un mese (ultima vittoria ai danni della Salerniatana il 23 febbraio) e che coltiva ancora una speranza di giocarsi la Serie A, forte dei 42 punti in classifica, a sole 5 lunghezze dal Parma, ultima squadra della zona playoff. I gialloblu hanno vinto l’ultima partita domenica in rimonta ai danni del Foggia e questa sera sono chiamati ad affrontare l’Avellino: i campani sono fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica di Serie B, ma non vincono da ben 4 partite, in cui sono maturati 3 pareggi ed una sconfitta.

Allo stadio Cabassi i padroni di casa del Carpi devono riscattare la roboante sconfitta subita dal Palermo domenica: l’occasione è ghiotta contro l’ultima della classe, la Ternana, che viene però dalla già citata prova contro il Frosinone, terminato con un incoraggiante pareggio. La squadra umbra è all’ultima spiaggia: sono sette i punti che la separano dai playout, senza dimenticare che è l’unica squadra di Serie B a non avere ancora vinto fuori casa.

Il Foggia continua a viaggiare nel limbo della metà classifica e deve migliorare il suo rendimento interno, fino ad ora assolutamente inferiore alle aspettative: allo Zaccheria arriva questa sera la Pro Vercelli, penultima forza del campionato, a caccia di punti salvezza e pronta ad ostacolare i sogni playoff dei pugliesi. Ultima sfida in programma oggi è quella tra il Pescara e il Brescia: gli abruzzesi sono la squadra delusione di questa Serie B, partiti con l’obiettivo di una rapida risalita dal purgatorio della cadetteria e costretti invece ad un campionato di aspettative totalemente opposte, con un quattordicesimo posto che sa di fallimento stagionale; le rondinelle invece sono pienamente coinvolte nella zona playout, con i loro attuali 34 punti e le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate.