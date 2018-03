Serie B, sondaggio social per il Pescara in crisi nera

Ennesima sconfitta casalinga per il Pescara del nuovo corso targato Epifani, con l’Empoli che passa allo stadio Adriatico per 1-0 grazie al goal partita firmato dall’ex di turno Donnarumma.

Spalti semi deserti ed un clima molto triste in riva all’Adriatico, con la squadra biancazzurra che dopo la gestione Zeman, ha raccolto solamente un punto in quattro giornate, frutto del pareggio 2-2 in quel di Avellino.

La situazione è decisamente delicata con lo spettro dei play-out che si avvicina ed i primi campanelli di allarme nello spogliatoio, visto che nel match contro l’Empoli ci sono stati i diverbi tra il tecnico ed i calciatori Pettinari e Fornasier.

In relazione a tutto questo quadro tutt’altro che roseo, ho deciso di realizzare un sondaggio social per quanto concerne la panchina del Pescara: lasciarla ancora al giovane tecnico Massimo Epifani, richiamare Zdenek Zeman oppure affidarsi a soluzioni diverse come il rampante Gianluca Colonnello o l’ex Ivo Iaconi.

Il risultato che ne è scaturito è piuttosto eloquente e fa sicuramente riflettere, in quanto rappresenta comunque il polso di una fetta degli appassionati biancazzurri alle vicende calcistiche del delfino:

Chi vorreste sulla panchina del Pescara fino al termine della stagione?

Zdenek Zeman 60%

Ivo Iaconi 18%

Gianluca Colonnello 14%

Massimo Epifani 8%