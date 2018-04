Esonero Novellino, fatta per Foscarini. E’ arrivata anche l’ufficialità per l’addio a Walter Novellino e l’arrivo di Claudio Foscarini sulla panchina dell’Avellino. L’ex tecnico di Cittadella e Livorno firmerà un contratto fino a giugno. Obiettivo per i biancoverdi una salvezza tutt’altro che scontata. Domani pomeriggio primo allenamento al Partenio Lombardi, a porte aperte.



Esonero Novellino, c’è anche Bucaro in corsa. Non c’era solo Claudio Foscarini nei pensieri di Taccone e De Vito. Un altro nome spendibile per la panchina dei lupi è quello di Giovanni Bucaro. Ex giocatore e allenatore dell’Avellino, Bucaro era l’alternaaiva Foscarini nel caso l’incontro con l’ex Cittadella non avesse dato i i frutti sperati. Bucaro ha giocato per quattro stagioni con la maglia dell‘Avellino. Nel 2011-2012 ha guidato da tecnico i lupi in Lega Pro.

Via all’era Foscarini. Novellino, con il Bari l’ultima delusione

Esonero Novellino, ore decisive per il cambio all’Avellino. Siamo ai titoli di coda. Dopo un anno e mezzo sta per concludersi l’avventura di Walter Novellino sulla panchina dei biancoverdi. Due sconfitte consecutive casalinghe con Parma e Bari, appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione e i tifosi che contestano. Una situazione che si fatta insostenibile nelle ultime settimane. Testimonianza che l’ambiente è in preda al nervosismo è il gesto di Ardemagni. L’attaccante milanese, che non segna da novembre, è stato sonoramente fischiato dal pubblico avellinese e ha risposto facendo il gesto delle corna. Per lui è in arrivo una multa molto salata. Pensare che l’Avellino aveva cominciato molto bene la stagione, sfiorando anche la testa della classifica. Lo spartiacque del campionato per i lupi è stata la sconfitta nel derby di andata con la Salernitana. L’Avellino vinceva 2-0 a venti minuti dalla fine, poi l’incredibile rovescio al 95′ firmato Minala.

Esonero Novellino, pronto Foscarini. Il nome nuovo per sostituire l’ormai ex tecnico dei lupi Novellino è quello di Claudio Foscarini. L’ex trainer di Livorno e Cittadella secondo alcuni rumors incontrerà la dirigenza biancoverde nella mattinata di oggi. Probabile nel summit la presenza dei fratelli Gravina. Il tecnico che ha fatto faville in quel di Cittadella avrebbe superato la concorrenza dell’ex Crotone e Cesena Drago. Una decisione che il presidente Taccone ha preso immediatamente dopo la sconfitta con il Bari. La terza nelle ultime cinque partite, dove l’Avellino ha raccolto solo due punti. Lunedì prossimo al Partenio Lomabardi arriva il Perugia. Lì dovrà cominciare un altro campionato per i lupi, senza Novellino.

Novellino, fine amara di un amore biancoverde. Missione salvezza per Foscarini

Esonero Novellino, addio amaro. Aveva realizzato uno dei suoi sogni arrivando ad allenare l’Avellino, lui che è nato a Montemarano. Il 28 novembre 2016 Taccone e De Vito non avevano avuto dubbi sul nome su cui puntare per il dopo Toscano. Reduce da esperienze poco felici nella passata stagione Novellino aveva condotto l‘Avellino ad una salvezza tutt’altro che scontata. Qualche incomprensione estiva sul mercato aveva incrinato il rapporto tra la dirigenza e Novellino.

Il buon avvio di campionato aveva cancellato tutto. Poi dalla sconfitta casalinga con la Salernitana è cominciato un lento declino. L’infortunio di Morosini, cercato per tutta l’estate, ha privato l’Avellino del giocatore di maggiore talento. Il mercato invernale non ha rinforzato la squadra, che ha continuato a faticare. Basti pensare che i biancoverdi devono affidarsi al 36enne Castaldo, visto che Ardemagni sembra aver dimenticato come si segna. In più ci sono le tante voci societarie. Taccone sarebbe pronto a farsi da parte, ma i Gravina acquisterebbero l’Avellino solo in caso di permanenza in serie B. Un fatto che non è scontato. Un punto sopra i play-out e tre punti sopra la retrocessione diretta. I tifosi sono furiosi, da settimane assistono impotenti alle prestazioni di una squadra allo sbando. L’esonero Novellino è inevitabile, ma non basterà cacciare l’allenatore per risolvere i tanti problemi dei biancoverdi. La salvezza a tutti i costi, poi in estate dovrà cambiare tutto. La storia dell’Avellino merita ben altro di sofferte sopravvivenze in serie B.