Road to Serie B: Lecce e Livorno male, Padova vola!

A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie C, rimane tutto con il fiato sospeso. Tranne nel girone B, dove il Padova di Bisoli è l’unica a vedere la B, con 8 punti di vantaggio sulla Sambenedettese. Al contrario, negli altri due gironi, la lotta per la promozione diretta è apertissima. Partiamo dal gruppo A: dopo i recuperi, la Robur Siena ritrova la vetta, grazie al gol di Santini e soprattutto al ko del Livorno, nel derby toscano contro l’Arezzo. Nel girone del sud, invece, il Lecce vive una situazione molto strana: non sa più vincere. Tanto nervosismo intorno all’ambiente giallorosso, che di certo non fa assolutamente bene alla squadra. Un mese, quello di marzo, terribile per la squadra di Liverani: solo 2 vittorie in 6 gare disputate. I tre punti mancano dal 19 Marzo a Cosenza (0-1), ora le distanze da Catania e Trapani si sono ridotte a soli due lunghezze. Le due siciliane stanno facendo una rimonta pazzesca, il merito va sicuramente a loro, ma i pugliesi stanno facendo di tutto per rovinare la stagione, una promozione che sta diventando un vero e proprio incubo. Reggio Calabria prossima tappa, e lì non si può assolumente sbagliare!

La corsa alla B nei due gironi più equilibrati:

Girone A:

ROBUR SIENA 61 LIVORNO 60

(riposa) (OLBIA)

(AREZZO) (Pisa)

(Cuneo) (ARZACHENA)

(Piacenza) (Carrarese)

(PRATO) (PIACENZA)

Girone C:

LECCE 65 CATANIA 63 TRAPANI 63

(REGGINA) (Juve Stabia) (VIRTUS FRANCAVILLA)

(Racing Fondi) (AKRAGAS) (Fidelis Andria)

(riposa) (Trapani) (CATANIA)

(Paganese) (MATERA) (Monopoli)

(MONOPOLI) (Rende) (COSENZA)