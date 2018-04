Serie B, Pillon suona la carica: “sarà un Pescara pronto a mordere”

Nuovo corso in riva all’Adriatico, il terzo della stagione dopo Zdenek Zeman e la parentesi con Massimo Epifani, che è durata solamente un mese ed è culminata con la sconfitta in quel di Brescia.

La scelta della società adriatica è ricaduta su Giuseppe Pillon, esperto trainer veneto con trascorsi in serie B a Treviso, Bari, Livorno ed altre piazze importanti.

La sua impresa resta legata al Treviso, con cui ottenne tre promozioni consecutive dalla serie D alla serie B, coronando poi il sogno della serie A nella stagione 2004/2005, dopo aver condotto il club fino ai play-off per la promozione in massima serie.

Nelle ultime stagioni per Pillon sono arrivate chiamate dalla Lega Pro dove ha allenato Padova, Pisa e l’Alessandria nella scorsa stagione, ottenendo risultati molto positivi.

A Pescara è arrivato con tanto entusiasmo e con la convinzione di poter rialzare il delfino dalla posizione attuale in classifica, mettendo dentro tutta la sua esperienza accumulata nel torneo cadetto.

Il tecnico veneto sta lavorando molto sulla testa dei giocatori in questi giorni, in campo ha chiesto espressamente ai biancazzurri di diventare dei cani pronti a mordere l’avversario, puntando sulla grinta e l’agonismo; dal punto di vista tattico infine si tornerà alla difesa a 4 ed un centrocampo più omogeneo.