Venezia-Perugia, ricomincia la corsa verso la Serie A. Campioni del mondo contro, questo, può essere il titolo dello spareggio-promozione in programma questa sera tra lagunari e umbri. Il match tra Venezia e Perugia sarà anche lo scontro tra Pippo Inzaghi e Sandro Nesta. I due, ex compagni nel Milan e nella Nazionale italiana, hanno vinto tanto in carriera insieme. Diverso il percorso dei due allenatori. Inzaghi è alla terza stagione in laguna, dove nella passata stagione ha vinto il campionato di serie C. Molto voci lo danno in partenza verso il Bologna, ma ora Superpippo è concentratissimo sui playoff del Venezia. Nesta è da poche settimane al Perugia. L’ex Lazio e Milan è stato chiamato a sorpresa per sostituire l’esonerato Roberto Breda. Una sola partita giocata fino ad ora per Nesta, persa contro l‘Empoli all’ultima giornata della regular season.

Venezia-Perugia, solo la vittoria per gli umbri. Una partita senz’appello, così sarà la sfida di questa sera allo Stadio Penzo. I lagunari ha a disposizione due risultati su tre, mentre i grifoni devono assolutamente vincere. In caso di pareggio al 90′ si andrà ai supplementari. Se ci sarà ancora equilibrio passerà il Venezia, che troverebbe il Palermo in semifinale. Squadre che dovrebbero scendere in campo con il medesimo schieramento tattico, cioè con il 3-5-2. Inzaghi, squalificato e sostituito in panchina dal vice D’Angelo, si affida alla coppia Litteri-Geijo. In difesa l’esperienza del 38enne Domizzi, per tanti anni protagonista in serie A. Anche Nesta dovrebbe proporre il 3-5-2, con la coppia Cerri-Di Carmine in attacco. Chance dal primo minuto anche Diamanti.

Venezia-Perugia, come seguire la partita in tv

Venezia-Perugia, le info per la diretta televisiva. Calcio d’inizio alle ore 21 per una partita che vale una finale. Lo spareggio-promozione tra gli uomini di Inzaghi e Nesta sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky. Per la precisione il match tra lagunari ed umbri potrà essere seguito su Sky Sport 1, canale 201 del bouquet della piattaforma satellitare. Le squadre si sono già affrontate durante la stagione regolare. All’andata vittoria casalinga del Venezia per 1-0, con gol decisivo di Garofalo. Pareggio per 1-1 al ritorno, vantaggio lagunare con Modolo e pareggio nei minuti finale per il Perugia di Buonaiuto.

Venezia-Perugia, come seguire il match su internet

Venezia-Perugia, le info per lo streaming gratis. La partita di questa sera potrà essere seguita naturalmente anche su internet. Attraverso il servizio SkyGo, riservato agli abbonati Sky. Il match tra Venezia e Perugia sarà visibile su pc, cellulari e tablet. Nel pomeriggio ci sarà anche lo spareggio tra Cittadella e Bari. Partita che doveva giocare in Puglia, ma poi per la penalizzazione dei pugliesi c’è stata l’inversione del campo. Anche qui in caso di parità al 120′ passano i veneti. Chi vince trova il Frosinone in semifinale.