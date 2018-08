Serie B, il Pescara è al completo per la nuova stagione

Con il calciomercato che ha chiuso i battenti, è tempo di bilanci in riva all’Adriatico per il Pescara di mister Pillon.

Sfumato proprio in extremis l’arrivo del centravanti Scamacca per una manciata di minuti di ritardo, il club biancazzurro ha definito lo scambio con la Juventus che riporta a Pescara il talentuoso esterno Nando Del Sole, mentre l’attaccante Bunino andrà a far parte dell’under 23 della Juve in serie C.

Il Pescara è riuscito a trattenere il forte centrocampista sudamericano Gas Brugman, che per la categoria vale più di un acquisto e rappresenta un autentico lusso; inoltre dopo la cessione del portiere Savelloni al Rende, sarà il giovane Kastrati a fare da vice al numero 1 Fiorillo.

Insieme a lui la rosa biancazzurra vanta elementi di spessore che conoscono molto bene la serie B, dai difensori Scognamiglio e Del Grosso arrivando al centrocampista Memushaj e l’attaccante Cocco, quest’ultimo chiamato finalmente a dimostrare il suo valore.

Buono anche l’innesto del terzino Ciofani (30) dal Frosinone, che è arrivato nello scambio che ha portato locomotiva Zampano (25) nel team ciociaro.

Il resto dell’organico presenta giovani interessanti e di prospettiva dai quali ci si aspetta molta sostanza e quel pizzico di brio in più da portare alla manovra, nel collaudato 4-3-3 di mister Pillon.

Il debutto in campionato del Pescara, avverrà nel prossimo fine settimana sul campo della Cremonese.

Probabile 11 del Pescara: Fiorillo, Ciofani, Gravillon (Perrotta), Scognamiglio, Del Grosso; Machin, Memushaj, Brugman; Mancuso, Antonucci, Cocco. All. Pillon.