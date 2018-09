Serie B, il Pescara ed il Livorno in una sfida tra ex nel segno di Cocco

Seconda giornata del campionato di serie B, con la sfida interessante tra Pescara e Livorno che si affrontano allo stadio Adriatico.

I biancazzurri di mister Pillon sono reduci dal buon pareggio sul campo della Cremonese, mentre l’undici toscano di Lucarelli è al debutto dopo aver riposato nella prima giornata.

Ben tre gli ex di turno di questa partita, ovvero il mediano Bruno (35) del Livorno che ha giocato a Pescara fio al 2017, il regista Luci (33) degli amaranto che ha militato a Pescara nel torneo 2006/2007 di serie B ed infine mister Pillon, che è stato sulla panchina toscana nel campionato 2010/2011.

Il Pescara si affiderà al consolidato modulo tattico del 4-3-3, che prevede un tridente d’attacco composto dall’ariete Cocco supportato sugli esterni dai rapidi Mancuso ed Antonucci, in grado di spezzare gli equilibri del match con le loro giocate.

Il Livorno dal suo canto, in avanti punta sulla potenza fisica dell’ex laziale Kozac e sulla rapidità di Giannetti, una coppia ben assortita e che è stata preparata a dovere dal tecnico Lucarelli, che di attaccanti se ne intende alla grande.

Primo tempo

Nel Pescara si ferma Fiorillo nel riscaldamento, in porta va il giovane Kastrati.

19′ occasione Pescara con Melegoni in area, ma e bravo Mazzoni a chiudere lo specchio.

25′ Pescara vicino al goal con Cocco di testa, sfera di poco a lato

35′ rigore per il Livorno, ma Giannetti dal dischetto conclude fuori.

45′ Giannetti resta a terra nel Livorno ed entra al suo posto Murilo

Secondo tempo

3′ Pescara in vantaggio! Cocco trasforma il calcio di rigore: 1-0

16′ ancora rigore per il Pescara, ancora coccoa segno: 2-0 pescara!

23′ accorciato il Livorno con il grande goal di Pircino

29′ Pescara vicino al tris con la bella conclusione del neoentrato Capon

37′ Livorno vicinissimo al pareggio con Kozak che centra la traversa della porta di Kastrati

90′ Kastrati salva la porta dall’ultimo .assalt a toscano