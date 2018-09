Alle ore 18 allo Stadio Penzo avrà inizio l’ultimo match della sesta giornata di B almeno per quanto riguarda la giornata di oggi Sabato 29 Settembre, quello tra Venezia e Livorno. La squadra lagunare si è letteralmente smarrita dopo un buon inizio che l’aveva vista battere lo Spezia in casa, tre le sconfitte consecutive per la compagine di Vecchi rispettivamente contro Padova, Benevento e Lecce. Non sta meglio la formazione di Lucarelli che dopo la sconfitta dello Stadio Adriatico contro il Pescara è andata ko in casa contro il Crotone, ha pareggiato a Cosenza e infine nel turno infrasettimanale disputato Martedì ha subito una fragorosa sconfitta contro il Lecce in casa.

Venezia-Livorno, le ultime dal Penzo

Vecchi è orientato a riproporre gli 11 di Lecce. In casa Livorno Di Gennaro e Gonnelli in difesa al posto di Albertazzi e Bogdan; a centrocampo spazio ai giovani Fazzi e Rocca sulle fasce, rientrano Luci e Valiani, riposano Agazzi e Diamanti; in avanti confermato il duo composto da Kozak e Giannetti.

Venezia (3-5-2): Lezzerini; Modolo, Domizzi, Andelkovic; Bruscagnin, Bentivoglio, Garofalo, Suciu, Falzerano; Geijo, Di Mariano.

Livorno (3-5-2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli; Fazzi, Luci, Porcino, Valiani, Rocca; Kozak, Giannetti.

Diciotto i precedenti tra le due squadre: sette vittorie dei lagunari, nove pareggi e due successi della compagine toscana. L’ultima volta, il 23 Novembre del 2003, fu 0-0. Tra i match disputati eccone uno anche nel mese di Settembre, era il 53 e i padroni di casa ebbero la meglio con un pirotecnico 3-2.

Arbitro del match il 32enne Riccardo Ros, con lui in questa stagione la squadra di Vecchi ha perso in Coppa Italia contro il Sud Tirol mentre il Livorno ha pareggiato a Cosenza. Nel secondo precedente casalingo sorriso per i veneti che batterono il Lumezzane; secondo amaro invece per il Livorno battuto dal Carpi in Coppa Italia nel 2017.