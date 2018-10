Benevento-Livorno streaming live su DAZN: dove vedere il posticipo di Serie B oggi

Benevento-Livorno chiude il programma dell’ottava giornata di Serie B. Al Ciro Vigorito (il via alle ore 21) si affrontano due squadre che stanno attraversando un periodo di forma e di risultati tutt’altro che positivo: i padroni di casa, allenati da Cristian Bucchi, sono attualmente decimi in classifica a quota dieci punti e non centrano la vittoria in campionato dallo scorso 25 settembre: 0-1 in casa del Cittadella, grazie ad un gol di Asencio. Da quel momento due sconfitte: l’1-3 casalingo contro il Foggia e il 2-1 contro la capolista Pescara. Serve, dunque, subito un risultato importante: con una vittoria i giallorossi salirebbero addirittura al quarto posto, a pari merito con la Salernitana. Il Livorno se la passa decisamente peggio: i ragazzi di Cristiano Lucarelli sono attualmente ultimi in classifica con appena 2 punti in sei giornate. Dopo il pari in casa del Venezia i labronici sono caduti contro lo Spezia prima della pausa. Con una vittoria questa sera gli amaranto (senza Porcino e Luci, tra gli altri) agguanterebbero il Carpi ed il Venezia in sedicesima posizione.

Dove vedere Benevento-Livorno in streaming live oggi 22 ottobre

Lo streaming Benevento-Livorno (calcio d’inizio ore 21) sarà visibile, come molti già sapranno, attraverso Dazn, applicazione di Perform, che da questa stagione trasmetterà tutte le gare del campionato cadetto. Dazn è visibile su smart tv, pc, smartphone, tablet e console di gioco, dopo aver scaricato l’applicazione ed aver sottoscritto un abbonamento (il primo mese è gratuito). La partita del Ciro Vigorito non sarà visibile sulla Rai: l’emittente di stato, infatti, trasmette solo ed esclusivamente l’anticipo del venerdì di ogni giornata del campionato di B.

Probabili formazioni Benevento-Livorno serie B 22 ottobre ore 21

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Antei, Di Chiara; Nocerino, Viola, Tello; Insigne, Coda, Bonaiuto. All. Cristian Bucchi

LIVORNO (4-4-2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli, Iapichino; Maicon, Bruno , Diamanti, Valiani; Giannetti, Kozak. All. Cristiano Lucarelli