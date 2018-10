Spezia-Pescara 1-3 (Video Gol Highlights): doppietta Monachello, gli abruzzesi espugnano il Picco

Spezia-Pescara 1-3, il video dei gol e gli highlights del match. Nell’anticipo dell’8^ giornata di Serie B il Pescara si conferma capolista, espungnando il ‘Picco’ di La Spezia, Vantaggio abruzzese al 9′ con Mancuso, poi arriva il raddoppio ospite di Monachello al 35′- La rete di Galabinov nel finale di primo tempo sembra poter riaccedere le speranze dei liguri, ma ad inizio ripresa ancora Monachello realizza la doppietta personale, mettendo al sicuro il risultato. Ecco il video dei gol di Spezia-Pescara e gli highlights del match.

Serie B, Spezia-Pescara 1-3: Video Highlights

L’anticipo dell’8^ giornata di Serie B prevede la sfida al vertice Spezia-Pescara. In questo articolo di diremo dove vederla in streaming gratis e in chiaro in diretta tv, oltre a tutte le info utili sul match. Al ‘Picco’ arriva la capolista, forte di quattro successi e tre pareggi. La squadra di Pillon è reduce dalla vittoria contro il Benevento e in questo avvio di campionato ha battuto anche un’altra favorita per la promozione come il Crotone. I padroni di casa sono a quota 12, a -3 dagli abruzzesi. I bianconeri arrivano da due vittorie consecutive e sono lanciatissimi verso le zone alte di classifica. Spezia-Pescara rappresenta anche la sfida nella sfida tra i due bomber: Galabinov da una parte e Mancuso dall’altra. Se ancora il bulgaro non sembra ancora in grande forma, con un solo gol realizzato in campionato, l’attaccante pescarese è già a quota 4. Nella squadra di Marino la sopresa è il 20enne Nicholas Pierini, figlio d’arte, autore di due reti nelle prime sette giornate. Scopriamo ora dove vedere Spezia-Pescara in streaming gratis e in diretta tv, oggi 19 ottobre.

Serie B, Spezia-Pescara: le probabili formazioni

QUI SPEZIA- Per Pasquale Marino c’è l’imbarazzo della scelta per questa partita. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, con Terzi e Giani centrali difensivi. Centrocampo composto da Crimi, Ricci e Bartolomei, in avanti spazio dal primo minuto a Galabinov, supportato da Gyasi e Bidaoui.

QUI PESCARA- Stesso schieramento tattico anche per Pillon. Difesa a 4 con l’esperienza di Balzano e Del Grosso sulle fasce, linea mediana composta da Brugman in regia, Machìn e Memushaj mezze ali. In attacco ci sarà il tridente formato da Marras, Mancuso e il centravanti Monachello.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Crimi; Gyasi, Galabinov, Bidaoui. Allenatore: Pasquale Marino.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Monachello, Mancuso. Allenatore: Giuseppe Pillon.