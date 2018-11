Serie B, le partite della 13.a giornata: programma e orari

Serie BKT di nuovo in campo nel fine settimana, dopo la sosta delle Nazionali, per la tredicesima giornata. Si comincia stasera alle 21 con un big match, ovvero quello tra il Verona Hellas e il Palermo. Un anticipo di lusso tra due delle squadre più blasonate del campionato.

Il Verona, allenato dal Campione del Mondo del 2006 Fabio Grosso, ospita la capolista Palermo che nell’ultimo turno ha conquistato il primato della classifica vincendo 3-0 in casa contro il Pescara. Il Verona, invece, pur essendo accreditata all’inizio della stagione come una delle squadre più accreditate per la vittoria in questa Serie BKT, sta attraversando un momento di difficoltà culminato con la pesante sconfitta per 4-2 nell’ultima partita in casa del Brescia. Una partita fondamentale, dunque, per gli scaligeri e per il loro allenatore, finiti nel mirino della tifoseria per i risultati deludenti.

La tredicesima giornata della Serie BKT proseguirà poi domani pomeriggio con quattro partite alle ore 15. Il Padova del neo tecnico Foscarini ospita il Carpi in una sfida salvezza tra due squadre che vogliono salvarsi il prima possibile. I patavini vogliono proseguire la loro striscia positiva dopo la vittoria nell’ultima gara in casa dell’Ascoli, mentre gli emiliani dopo aver fermato sul 2-2 il Benevento, vogliono espugnare l’Euganeo di Padova.

Altra sfida interessante sarà quella dello stadio “Penzo” di Venezia, tra il Venezia di Walter Zenga e il Brescia, con i lagunari alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di due settimane fa nel derby veneto contro il Cittadella. Cittadella che sarà impegnato sul campo del Livorno che dopo il cambio di allenatore vuole risalire dai bassi fondi della classifica.

A chiudere il sabato di Serie BKT sarà il Benevento con la gara delle 18 contro il Perugia. I sanniti, tra i favoriti per la promozione in Serie A, devono vincere contro il Perugia guidato da un altro Campione del Mondo del 2006 come Alessandro Nesta per poter rimanere agganciati alle prime posizioni della classifica. Beneventani che tra l’altro vengono da un pareggio e due sconfitte, con l’allenatore Cristian Bucchi che potrebbe essere messo in discussone in caso di un’altra sconfitta.

Tredicesima giornata di Serie BKT che proseguirà con altre due gare in programma domenica alle 15. Spicca, tra le due , il “derby” adriatico tra il Pescara e l’Ascoli. Gli abruzzesi vogliono riscattarsi dopo la pesante sconfitta di Palermo che ha causato la perdita del primo posto in classifica, ma dovranno vedersela contro un Ascoli estremamente agguerrito dopo la sconfitta casalinga contro il Padova e cercano punti pesanti in ottica salvezza. L’altra partita è quella tra lo Spezia e il Foggia, con i liguri che vogliono confermarsi dopo la bella vittoria nel recupero della partita contro il Benevento.

Infine, il tredicesimo turno di Serie BKT si concluderà con due posticipi serali: il primo domenica alle 21 tra il Lecce (una delle squadre rivelazione di questo campionato) e la Cremonese del nuovo allenatore Massimo Rastelli, reduce dalla vittoria 1-0 contro il Livorno. L’altro posticipo si giocherà invece lunedì alle 21 ed è l’atteso derby calabro tra Crotone e Cosenza, una sfida inedita nel campionato cadetto.