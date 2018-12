Benevento-Crotone, allenatori in bilico. 16.a giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Alle ore 21, allo stadio Vigorito di Benevento, in campo i padroni di casa di Bucchi e il Crotone di Oddo. Due squadre che vivono un momento complicato e che cercano la svolta prima di Natale. Il Benevento è settimo in classifica con 22 punti, mentre il Crotone è addirittura quartultimo con 13 punti. I sanniti arrivano al match di oggi reduci dallo 0-0 esterno di Cosenza. I giallorossi campani non vincono in campionato dallo scorso 24 novembre, 2-1 interno al Perugia. Sta messo peggio il Crotone che non vince una partita dal 20 ottobre, 2-1 casalingo sul Padova. Il Benevento in casa ha raccolto 13 punti in 8 partite, mentre i calabresi vengono da 5 trasferte perse di fila.

Benevento-Crotone, le probabili formazioni. Viola e Bukata. QUI BENEVENTO – I sanniti cercano una vittoria che li rilancerebbe nelle zone alte della classifica. Bucchi è orientato a mandare in campo i suoi con il 3-5-2: coppia d’attacco formata da Coda e Insigne. Panchina per Asencio. Assenti lo squalificato Bandinelli e i centrocampisti Viola e Bukata. Out anche l’attaccante Filogamo. QUI CROTONE – La situazione per i calabresi è critica e nemmeno il cambio tra Stroppa e Oddo ha dato gli esiti sperati: sempre zona retrocessione. Serve una vittoria per svoltare. Calabresi in campo con il 4-3-3 con Firenze, Budimir e Stoian a formare il tridente offensivo. Out Vaisanen, Crociata, Curado e Marchizza. Arbitrerà il signor Giua della sezione di Olbia. (FONTE: tuttomercatoweb.com).

Benevento-Crotone, come seguire il match in tv e streaming

Benevento-Crotone, info diretta tv e streaming. Il match di questa sera, alle ore 21, potrà essere seguito in diretta e in esclusiva su DAZN. La piattaforma che opera su internet e trasmette anche alcuni match di Serie A. DAZN da anche la possibilità di usufruire di un mese gratis e poi decidere se abbonarsi effettivamente. Senza nessun costo per la prova gratuita. Il derby del sud tra sanniti e pitagorici non sarà tramesso in chiaro su Raisport+. Non solo Benevento-Crotone, ecco gli altri match in programma oggi per la 16.a giornata di Serie B: Salernitana-Foggia (ore 12.30), Cittadella-Perugia (15), Lecce-Padova (15), Venezia-Cosenza (15) e Spezia-Palermo (17.30).

Benevento-Crotone, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate anche nella passata stagione, ma in Serie A. All’andata, in Calabria, vittoria del Crotone per 2-0. Al ritorno si impose il Benevento con il punteggio di 3-2. I pitagorici non vincono nel capoluogo sannita dalla Lega Pro 2008/2009, successo per 1-0 allora . Le due squadre torneranno in campo nel turno di Santo Stefano del 26-27 dicembre: il Crotone ospiterà lo Spezia, mentre il Benevento sarà ospite del Padova.