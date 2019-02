Benevento-Pescara, corsa al vertice. 26.a giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Alle ore 18 in campo, allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, scenderanno in campo i padroni di casa di Cristian Bucchi e il Pescara di Giuseppe Pillon. I sanniti sono quarti in classifica con 40 punti, uno in meno degli abruzzesi. Entrambe le squadre sono all’inseguimento del Brescia, capolista con 46 punti. Il Benevento nell’ultimo match di campionato ha pareggiato per 1-1 sul campo del Foggia. Vittoria casalinga invece del Pescara,per 2-0 sul Padova. I giallorossi sanniti non perdono in casa dallo scorso 9 dicembre, per 0-1 contro il Verona. I bianco-azzurri abruzzesi fuori casa non hanno ancora subito sconfitte nel 2019. Ultimo k.o. esterno per gli uomini di Pillon il 17 dicembre, per 1-3 sul campo del Verona.

Benevento-Pescara, le probabili formazioni. QUI BENEVENTO – Escluso dai convocati Puggioni, Di Chiara non recupera. Out anche lo squalificato Improta. Antei nella linea a tre davanti a Montipò al fianco di Volta e Caldirola. Maggio viaggia verso la conferma a destra, Letizia sul fronte opposto, con Bandinelli, Crisetig e Tello a completare il quadro in mediana. Nel tandem sarà ancora Insigne la spalla di Massimo Coda. QUI PESCARA – Kanouté non si allena con la squadra, non arruolabili nemmeno Scalera per una distorsione al ginocchio e Del Grosso, alle prese con un guaio alla caviglia. La risonanza ha escluso lesioni muscolari per Campagnaro, che potrebbe comunque riposare: favorito Gravillon per fare coppia al centro della linea con Scognamiglio. Ciofani e Balzano sulle corsie, Crecco con Brugman e Memushaj in mezzo al campo. Non ci si attendono novità davanti: Marras sarà ancora verosimilmente il raccordo alle spalle di Monachello e Mancuso. (Fonte: Tuttomercatoweb.com)

Benevento-Pescara, come seguire il match in tv e streaming

Benevento-Pescara, info tv-streaming. Come tutta la Serie B 2018/2019, anche il match dello Zaccheria potrà essere seguito in esclusiva su DAZN. La piattaforma che opera in streaming, che trasmette anche alcuni match di Serie A, da anche la possibilità di usufruire di una prova gratuita e poi decidere se fare l’abbonamento. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18. Inoltre il match potrà essere seguito in chiaro su Raisport+ (canale 227 di Sky e 57-58 del digitale terrestre). Non solo Benevento-Pescara, ecco gli altri match odierni della 26.a giornata di Serie B: Ascoli-Foggia, Cosenza-Carpi, Crotone-Palermo, Lecce-Verona, Padova-Brescia e Salernitana-Cremonese.

Benevento-Pescara, i precedenti. Le due squadre non si affrontano nel capoluogo sannita dal campionato di Lega Pro 2008/2009. Precisamente dal 19 ottobre 2008, in quel frangente il match si concluse sul 2-2. All’andata, giocata all’Adriatico-Cornacchia di Pescara, vittoria degli abruzzesi per 2-1: reti di Mancuso e Pepin per i padroni di casa, Viola per il momentaneo pareggio ospite.