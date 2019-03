Lecce-Foggia, sabato da derby. 28.a giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Alle ore 15, allo stadio Via del Mare di Lecce, scenderanno in campo i salentini padroni di casa di Fabio Liverani e il Foggia di Pasquale Padalino. I giallorossi hanno 41 punti in classifica e sono in piena zona play-off. I satanelli di punti ne hanno 26, appena sopra la zona playout. Il Foggia vive una delicata situazione societaria. Se i dirigenti pugliesi non verseranno ai loro tesserati gli stipendi di gennaio e febbraio allora potrebbero arrivare 4 punti di penalizzazione. Nell’ultimo match di campionato disputato il Lecce ha perso sul campo del Palermo per 2-1. Vittoria casalinga invece per il Foggia, 1-0 sul Cosenza. In casa i salentini hanno perso una sola volta in stagione, collezionando 11 punti negli ultimi 5 match casalinghi. Il Foggia non vince in trasferta dallo scorso 19 gennaio, 2-0 sul campo del Carpi.

Lecce-Foggia, le probabili formazioni. QUI LECCE – Liverani non potrà contare su Scavone, Bovo e Palombi. Meccariello e Lucioni favoriti per i due slot centrali della linea a quattro, completata sulle corsie da Venuti e Calderoni. I dubbi del tecnico giallorosso si concentrano prevalentemente a centrocampo: Petriccione rientra dalla squalifica e dovrebbe agire sul centro-destra, Tachtsidis in regia, Majer (in dubbio nei giorni scorsi per un affaticamento) è arruolabile e si candida per una maglia da titolare. Mancosu il raccordo, nel tandem sarà presumibilmente Falco la spalla di La Mantia. QUI FOGGIA – Foltissimo il novero degli indisponibili: oltre allo squalificato Gerbo restano ai box Camporese, Deli, Galano, Ingrosso e Martinelli. Recupera invece Tonucci: subito titolare l’ex Bari, che dovrebbe frapporsi tra Billong e Ranieri a protezione di Leali. Greco con Agnelli nella diga in mezzo al campo, Zambelli e Kragl sono in pole per le corsie esterne. Chance per Chiaretti sulla trequarti, per il partner di Iemmello è rebus: al momento Mazzeo sembra avanti sulla concorrenza.

Lecce-Foggia, come seguire il match in diretta tv e streaming

Lecce-Foggia, info diretta tv e streaming. Come tutta la Serie B 2018/2019, anche il match del Via del Mare potrà essere seguito in esclusiva su DAZN. La piattaforma che opera in streaming, che trasmette anche alcuni match di Serie A, da anche la possibilità di usufruire di una prova gratuita e poi decidere se fare l’abbonamento. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15. Non solo Lecce–Foggia, ecco gli altri match odierni in Serie B: Cittadella-Pescara, Cosenza-Brescia e Spezia-Padova.

Lecce-Foggia, i precedenti. L’ultimo derby pugliese giocato al Via del Mare risale al 31 ottobre 2016, si trattava di Serie C e il match finì sullo 0-0. I salentini non battono i satanelli foggiani in casa dal 16 febbraio 2016, in quell’occasione vittoria giallorossa per 3-1. All’andata, giocata allo Zaccheria, ci fu un pareggio per 2-2.