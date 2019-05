Cittadella-Benevento, primo atto. Semifinale di andata dei playoff promozione del campionato di Serie B 2018/2019. Alle ore 21, allo stadio Piercesare Tombolato, scenderanno in campo il Cittadella di Roberto Venturato e il Benevento di Christian Bucchi. La partita sarà visibile su DAZN. Il match di ritorno di giocherà sabato 25 maggio, a campi invertiti. Il Cittadella ha già disputato un match in questi playoff, vincendo per 2-1 sul campo dello Spezia. Per il Benevento invece si tratta dell’esordio negli spareggi-promozione di questa stagione. I veneti in casa non perdono dal 22 aprile scorso, quando vennero sconfitti per 3-1 dalla Cremonese. Di contro i sanniti hanno vinto l’ultimo match giocato in trasferta, 3-2 sul Brescia già promosso in Serie A. Questa è stata al terza vittoria consecutiva fuori casa per il Benevento, dopo quelle su Perugia e Verona.

Cittadella-Benevento, le probabili formazioni. QUI CITTADELLA – Venturato può contare sul gruppo al completo, ad eccezione dell’indisponibile Settembrini, da poco operato al ginocchio. Confermato il 4-3-1-2 marchio di fabbrica: davanti a Paleari ci saranno Ghiringhelli, Adorni, Frare e Benedetti; a centrocampo spazio a Proia e Branca ai lati di capitan Iori; in avanti sarà Schenetti ad agire alle spalle di Finotto e Moncini. QUI BENEVENTO – Modulo speculare all’avversario anche per i sanniti, che schiereranno in difesa, davanti a Montipò, la linea a quattro composta da Maggio e Letizia sulle corsie laterali e la coppia Antei-Caldirola al centro; la linea mediana dovrebbe essere composta da Tello, Viola e Bandinelli, mentre in avanti Ricci in qualità di rifinitore dietro al tandem Armenteros-Coda.

Cittadella-Benevento, come seguire il match in streaming e diretta tv

Cittadella-Benevento, info streaming e diretta televisiva. Come tutta la Serie B 2018/2019, anche il match del Piercesare Tombolato potrà essere seguito in esclusiva su DAZN. La piattaforma che opera in streaming, che trasmette anche alcuni match di Serie A, da anche la possibilità di usufruire di una prova gratuita di 30 giorni e poi decidere se fare l’abbonamento. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21. Non solo Cittadella-Benevento, domani per i playoff della Serie B c’è in programma Verona-Pescara.

Cittadella-Benevento, i precedenti. Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione, con doppio successo del Benevento per 1-0. Veneti e sanniti si sono incrociati anche in Coppa Italia, lo scorso 4 dicembre altro successo dei campani per 1-0. Il Cittadella non vince al Vigorito dal 18 maggio 2016, in Serie C, finì 4-0 per i granata padovani. Calcio d’inizio in programma alle ore 21, match di ritorno sabato allo stesso orario al Ciro Vigorito di Benevento.